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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7052705370547055

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
188
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:17

Re: Альфа-Банк

Налик, небольшие суммы, на КК Максимум, выгоднее закидывать через зелёную тумбу, чем через терминал альфы??
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:21

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:
  Kevin написав:После 20:00 сервис обычно не работает (пополнение с ощадника). В редких случаях работает до 20:30, чаще - до 20:10. Если пополнить после 19.00, деньги заходят с задержкой (появляются на счету после 20.00) и в выписке проводка будет следующим днём.


а вот это просьба к офпреду прокомментировать. так как нам было озвучено что до 22:00 день в день. а еще лучше - выложите нам ссылку на оф регламент. так будет увереннее.

mephala, все протестируем, перепроверим и отпишусь.

Хотелось бы верить, но... я ещё старому оф. преду Виктории сбрасывал точно такой же график работы сервиса в вечернее время как и у коллеги Kevinа... но воз и ныне там...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:40

Карамболь
так раньше он так и работал как описано.
но с недавних пор обещали что до 22:00 работает.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:52

mephala так а я о чём... сервис работал так как описано кевина с момента его введения... хотя было задеклаларировано, что он типа 24/7... думаю народ ненавязчиво пытались подталкнуть к использованию дохлого сейфа, а не сбера, который типа тоже к/с...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 12:41

  Карамболь написав:mephala так а я о чём... сервис работал так как описано кевина с момента его введения... хотя было задеклаларировано, что он типа 24/7... думаю народ ненавязчиво пытались подталкнуть к использованию дохлого сейфа, а не сбера, который типа тоже к/с...

по ходу вы путаете.
ранее никогда не говорили что 24/7 будет проведение. декларировали 24/7 поднятие авторизационного остатка. что и работало почти 24/7. были проблемы между 22:00 и 24:00.
мы же ведем речь о проведении по счету. и сейчас нам пообещали что проведение по счету в тот же день до 22:00.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 12:46

Re: Альфа-Банк

Смс о рассрочке не приходит. На горячке выслали запрос, теперь жду смс с кодом. Опять на горячку или тут протолкнут))
РД 5 число, поджимает!
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 12:52

  mihasik написав:Смс о рассрочке не приходит. На горячке выслали запрос, теперь жду смс с кодом. Опять на горячку или тут протолкнут))
РД 5 число, поджимает!

mihasik, добрый день. Дайте номер счета, проверю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 13:09

Альфа-банк

В Краматорске у вас два отделения: в одном отделении есть зона 24/7, но нет банкомата принимающего наличность, в другом отделении наоборот 2 банкомата принимающих наличность, но нет зоны 24/7, т.е. доступ к этим банкоматам, есть только когда работает отделение.Передайте ответственному подразделению пожелание исправить эту ситуацию, чтобы была возможность внесения денег на карту в нерабочее время.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 13:22

  velvet написав:В Краматорске у вас два отделения: в одном отделении есть зона 24/7, но нет банкомата принимающего наличность, в другом отделении наоборот 2 банкомата принимающих наличность, но нет зоны 24/7, т.е. доступ к этим банкоматам, есть только когда работает отделение.Передайте ответственному подразделению пожелание исправить эту ситуацию, чтобы была возможность внесения денег на карту в нерабочее время.

velvet, добрый день. Информацию передала.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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