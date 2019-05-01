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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:17
Налик, небольшие суммы, на КК Максимум, выгоднее закидывать через зелёную тумбу, чем через терминал альфы??
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mihasik
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Додано: Чет 02 тра, 2019 11:21
Alfa_Bank написав: mephala написав: Kevin написав:
После 20:00 сервис обычно не работает (пополнение с ощадника). В редких случаях работает до 20:30, чаще - до 20:10. Если пополнить после 19.00, деньги заходят с задержкой (появляются на счету после 20.00) и в выписке проводка будет следующим днём.
а вот это просьба к офпреду прокомментировать. так как нам было озвучено что до 22:00 день в день. а еще лучше - выложите нам ссылку на оф регламент. так будет увереннее.
mephala, все протестируем, перепроверим и отпишусь.
Хотелось бы верить, но... я ещё старому оф. преду Виктории сбрасывал точно такой же график работы сервиса в вечернее время как и у коллеги Kevinа... но воз и ныне там...
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Карамболь
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Додано: Чет 02 тра, 2019 11:40
Карамболь
так раньше он так и работал как описано.
но с недавних пор обещали что до 22:00 работает.
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mephala
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Додано: Чет 02 тра, 2019 11:52
mephala так а я о чём... сервис работал так как описано кевина с момента его введения... хотя было задеклаларировано, что он типа 24/7... думаю народ ненавязчиво пытались подталкнуть к использованию дохлого сейфа, а не сбера, который типа тоже к/с...
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Карамболь
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Додано: Чет 02 тра, 2019 12:41
Карамболь написав:mephala
так а я о чём... сервис работал так как описано кевина с момента его введения... хотя было задеклаларировано, что он типа 24/7... думаю народ ненавязчиво пытались подталкнуть к использованию дохлого сейфа, а не сбера, который типа тоже к/с...
по ходу вы путаете.
ранее никогда не говорили что 24/7 будет проведение. декларировали 24/7 поднятие авторизационного остатка. что и работало почти 24/7. были проблемы между 22:00 и 24:00.
мы же ведем речь о проведении по счету. и сейчас нам пообещали что проведение по счету в тот же день до 22:00.
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mephala
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Додано: Чет 02 тра, 2019 12:46
Смс о рассрочке не приходит. На горячке выслали запрос, теперь жду смс с кодом. Опять на горячку или тут протолкнут))
РД 5 число, поджимает!
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mihasik
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Додано: Чет 02 тра, 2019 12:52
mihasik написав:
Смс о рассрочке не приходит. На горячке выслали запрос, теперь жду смс с кодом. Опять на горячку или тут протолкнут))
РД 5 число, поджимает!
mihasik, добрый день. Дайте номер счета, проверю.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 02 тра, 2019 13:09
В Краматорске у вас два отделения: в одном отделении есть зона 24/7, но нет банкомата принимающего наличность, в другом отделении наоборот 2 банкомата принимающих наличность, но нет зоны 24/7, т.е. доступ к этим банкоматам, есть только когда работает отделение.Передайте ответственному подразделению пожелание исправить эту ситуацию, чтобы была возможность внесения денег на карту в нерабочее время.
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velvet
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Додано: Чет 02 тра, 2019 13:22
velvet написав:
В Краматорске у вас два отделения: в одном отделении есть зона 24/7, но нет банкомата принимающего наличность, в другом отделении наоборот 2 банкомата принимающих наличность, но нет зоны 24/7, т.е. доступ к этим банкоматам, есть только когда работает отделение.Передайте ответственному подразделению пожелание исправить эту ситуацию, чтобы была возможность внесения денег на карту в нерабочее время.
velvet, добрый день. Информацию передала.
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Alfa_Bank
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