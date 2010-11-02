Альфа-банк

Додано: Чет 02 тра, 2019 13:09

В Краматорске у вас два отделения: в одном отделении есть зона 24/7, но нет банкомата принимающего наличность, в другом отделении наоборот 2 банкомата принимающих наличность, но нет зоны 24/7, т.е. доступ к этим банкоматам, есть только когда работает отделение.Передайте ответственному подразделению пожелание исправить эту ситуацию, чтобы была возможность внесения денег на карту в нерабочее время.

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