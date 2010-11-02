|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:17
Re: Альфа-Банк
Налик, небольшие суммы, на КК Максимум, выгоднее закидывать через зелёную тумбу, чем через терминал альфы??
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:21
Хотелось бы верить, но... я ещё старому оф. преду Виктории сбрасывал точно такой же график работы сервиса в вечернее время как и у коллеги Kevinа... но воз и ныне там...
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:40
Карамболь
так раньше он так и работал как описано.
но с недавних пор обещали что до 22:00 работает.
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:52
mephala так а я о чём... сервис работал так как описано кевина с момента его введения... хотя было задеклаларировано, что он типа 24/7... думаю народ ненавязчиво пытались подталкнуть к использованию дохлого сейфа, а не сбера, который типа тоже к/с...
Додано: Чет 02 тра, 2019 12:41
по ходу вы путаете.
ранее никогда не говорили что 24/7 будет проведение. декларировали 24/7 поднятие авторизационного остатка. что и работало почти 24/7. были проблемы между 22:00 и 24:00.
мы же ведем речь о проведении по счету. и сейчас нам пообещали что проведение по счету в тот же день до 22:00.
Додано: Чет 02 тра, 2019 12:46
Re: Альфа-Банк
Смс о рассрочке не приходит. На горячке выслали запрос, теперь жду смс с кодом. Опять на горячку или тут протолкнут))
РД 5 число, поджимает!
Додано: Чет 02 тра, 2019 12:52
Додано: Чет 02 тра, 2019 13:09
Альфа-банк
В Краматорске у вас два отделения: в одном отделении есть зона 24/7, но нет банкомата принимающего наличность, в другом отделении наоборот 2 банкомата принимающих наличность, но нет зоны 24/7, т.е. доступ к этим банкоматам, есть только когда работает отделение.Передайте ответственному подразделению пожелание исправить эту ситуацию, чтобы была возможность внесения денег на карту в нерабочее время.
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Чет 02 тра, 2019 13:22
velvet, добрый день. Информацию передала.
Додано: Чет 02 тра, 2019 14:08
Alfa Sky Pass
А на каких условиях сейчас обслуживается Alfa Sky Pass?
Зараз переглядають цей форум: Support BForward, Vatsyk, Vorlon, wolt450, Квесторе_поверніться і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|