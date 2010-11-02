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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2019 14:18
mvp написав:
А на каких условиях сейчас обслуживается Alfa Sky Pass?
mvp, добрый день. Действующие карты обслуживаются по тем же тарифам. Перевыпуск и выпуск остановлен. С 01.05.2019 - по ранее оформленным картам продукта Альфа Sky Pass не начисляются мили.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 14:53
mihasik написав:
Налик, небольшие суммы, на КК Максимум, выгоднее закидывать через зелёную тумбу, чем через терминал альфы??
В чому вигода?
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