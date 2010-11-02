RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7053705470557056

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
188
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 14:18

  mvp написав:А на каких условиях сейчас обслуживается Alfa Sky Pass?

mvp, добрый день. Действующие карты обслуживаются по тем же тарифам. Перевыпуск и выпуск остановлен. С 01.05.2019 - по ранее оформленным картам продукта Альфа Sky Pass не начисляются мили.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6216
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 14:53

  mihasik написав:Налик, небольшие суммы, на КК Максимум, выгоднее закидывать через зелёную тумбу, чем через терминал альфы??


В чому вигода?
V2
4
 
Повідомлень: 6003
З нами з: 03.07.09
Подякував: 231 раз.
Подякували: 939 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 7053705470557056
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Cler, Support BForward, Vatsyk, vollena71, Vorlon, wolt450, Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 483, 484, 485
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4841 653257
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2019 15:31
Квесторе_поверніться
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3439, 3440, 3441
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34405 4233820
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2019 15:10
Квесторе_поверніться
Юнекс Банк 1 ... 160, 161, 162
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1610 352087
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2019 13:58
unex_bank_press

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.