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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7053705470557056

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
188
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 14:18

  mvp написав:А на каких условиях сейчас обслуживается Alfa Sky Pass?

mvp, добрый день. Действующие карты обслуживаются по тем же тарифам. Перевыпуск и выпуск остановлен. С 01.05.2019 - по ранее оформленным картам продукта Альфа Sky Pass не начисляются мили.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 14:53

  mihasik написав:Налик, небольшие суммы, на КК Максимум, выгоднее закидывать через зелёную тумбу, чем через терминал альфы??


В чому вигода?
V2
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:59

  V2 написав:
  mihasik написав:Налик, небольшие суммы, на КК Максимум, выгоднее закидывать через зелёную тумбу, чем через терминал альфы??


В чому вигода?

Насколько я помню, до какой то суммы, пополнение максимума в терминале ~платное.
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 17:13

Re: Альфа-Банк

Кто-нибудь знает на какой Skype account надо звонить. Или как из-за рубежа в банк дозвониться?
samartnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 17:19

  samartnik написав:Кто-нибудь знает на какой Skype account надо звонить. Или как из-за рубежа в банк дозвониться?

https://alfabank.ua/feedback
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 17:47

  mephala написав:
  Карамболь написав:mephala так а я о чём... сервис работал так как описано кевина с момента его введения... хотя было задеклаларировано, что он типа 24/7... думаю народ ненавязчиво пытались подталкнуть к использованию дохлого сейфа, а не сбера, который типа тоже к/с...

по ходу вы путаете.
ранее никогда не говорили что 24/7 будет проведение. декларировали 24/7 поднятие авторизационного остатка. что и работало почти 24/7. были проблемы между 22:00 и 24:00.
мы же ведем речь о проведении по счету. и сейчас нам пообещали что проведение по счету в тот же день до 22:00.

любезный, как мне сдаётся - путаете как раз вы... когда запускали дохсейф 24/7, то декларировали и снятие со сбера 24/7... и не только в виде увеличения авторизационного остатка... но оно (реальное пополнение) никогда не работало 24/7... а только в усечённом виде и по расписаню которое привёл Kevin... т.е оно переставало работать в 20:10- 20:15... и оживало где-то с 07:30 до 08:00 утра...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:33

Господа, в МАБе появилась ссылка типа "поделись и получи 200 грн. если друг оформит кредитку, и другу типа тоже нальют 200 грн."
эта "фишка" работает если у меня нет кредитки? они выплатят мне деньги на пакетную карту?
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5%), cib(EUR 4%) WC & Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 20:27

  uaprofi написав:Господа, в МАБе появилась ссылка типа "поделись и получи 200 грн. если друг оформит кредитку, и другу типа тоже нальют 200 грн."
эта "фишка" работает если у меня нет кредитки? они выплатят мне деньги на пакетную карту?


В версии для ПК?
Kevin
 
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Kevin

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ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5%), cib(EUR 4%) WC & Сима
uaprofi
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