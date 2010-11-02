Додано: Чет 02 тра, 2019 20:53

Карамболь написав: mephala написав: Карамболь написав: mephala так а я о чём... сервис работал так как описано кевина с момента его введения... хотя было задеклаларировано, что он типа 24/7... думаю народ ненавязчиво пытались подталкнуть к использованию дохлого сейфа, а не сбера, который типа тоже к/с... так а я о чём... сервис работал так как описано кевина с момента его введения... хотя было задеклаларировано, что он типа 24/7... думаю народ ненавязчиво пытались подталкнуть к использованию дохлого сейфа, а не сбера, который типа тоже к/с...

по ходу вы путаете.

ранее никогда не говорили что 24/7 будет проведение. декларировали 24/7 поднятие авторизационного остатка. что и работало почти 24/7. были проблемы между 22:00 и 24:00.

мы же ведем речь о проведении по счету. и сейчас нам пообещали что проведение по счету в тот же день до 22:00. по ходу вы путаете.ранее никогда не говорили что 24/7 будет проведение. декларировали 24/7 поднятие авторизационного остатка. что и работало почти 24/7. были проблемы между 22:00 и 24:00.мы же ведем речь о проведении по счету. и сейчас нам пообещали что проведение по счету в тот же день до 22:00.

любезный, как мне сдаётся - путаете как раз вы... когда запускали дохсейф 24/7, то декларировали и снятие со сбера 24/7... и не только в виде увеличения авторизационного остатка... но оно (реальное пополнение) никогда не работало 24/7... а только в усечённом виде и по расписаню которое привёл Kevin... т.е оно переставало работать в 20:10- 20:15... и оживало где-то с 07:30 до 08:00 утра... любезный, как мне сдаётся - путаете как раз вы... когда запускали дохсейф 24/7, то декларировали и снятие со сбера 24/7... и не только в виде увеличения авторизационного остатка... но оно (реальное пополнение) никогда не работало 24/7... а только в усечённом виде и по расписаню которое привёл Kevin... т.е оно переставало работать в 20:10- 20:15... и оживало где-то с 07:30 до 08:00 утра...

не знаю. я помню другую историю.сдох сейф работал в режиме 24/7 поднятие авторизационного остатка. ощадник работал в режиме расписаний (и поднятие остатка и проведение) а значит по выхам и после 17:00 и до 9:00 деньги были не доступны.потом по настоятельным просьбам зрителей перевели пополнение с ощадника в режим 24/7 поднятие авторизационного остатка (но по вечерам наблюдаются постоянные жалобы на стабильность после 20:00 и до 24:00) а проведение так и осталось только в рабочее время но онлайн а не по расписанию. сейчас нам обещают расширить проведение до 22:00.кстати все это касается МАБа. мобильным приложением пользуюсь чисто для функций которые не доступны в МАБе.Если наши версии отличаются того как было то мне это не принципиально. Важно как оно будет работать.ЗЫне знаю у кого и как но у меня пополнение пакетной карты с ощадника реально сбоило только с 22:00 до 24:00 и писало "сервис не доступен". После боя курантов все пополнялось в пределах 5 минут. как и до 22:00 тоже все прекрасно пополнялось. в смысле поднятие авторизационного остатка. проведение было естественно ближайшим рабочим днем.кстати жалобы на форуме зачастую тоже попадали в это время. жалобы до 22:00 были не то что редки а единичны.