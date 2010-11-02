RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7054705570567057

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
188
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 21:37

Re: Альфа-Банк

Альфа, добрый день!

Банк с 2016 года отказывал мне в открытии счета первоначально по причине просроченной справке ВПО (хотя тогда они уже были бессрочные), на данный момент с 2017 года у меня прописка в г. Киев и данная информация есть в банке.

Но отказ в открыти простейших карт продолжается, без обьснения.

Фиг с ним, но ваш банк выкупил банк (отделение) в котором я пользуюсь услугой депозитария последние 5 лет.. и теперь я не могу продлить услугу потому что я нон грата в банке.

Кредиты у вас не брал, в других банках гасил кредиты в льгтный период, террористом не являюсь, не под следствием... тьфу тьфу тьфу

Можно ли как-то разобраться в вопросе?
Allerapx
 
Повідомлень: 247
З нами з: 08.10.11
Подякував: 13 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7054705570567057
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Computer, PUnder і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 483, 484, 485
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4847 653612
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2019 21:54
alter
ОТП БАНК 1 ... 591, 592, 593
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5927 1375651
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2019 20:06
Вкладчик1234
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3439, 3440, 3441
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34407 4234060
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2019 18:55
novichok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (6564)
02.05.2019 23:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.