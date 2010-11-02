Альфа, добрый день!
Банк с 2016 года отказывал мне в открытии счета первоначально по причине просроченной справке ВПО (хотя тогда они уже были бессрочные), на данный момент с 2017 года у меня прописка в г. Киев и данная информация есть в банке.
Но отказ в открыти простейших карт продолжается, без обьснения.
Фиг с ним, но ваш банк выкупил банк (отделение) в котором я пользуюсь услугой депозитария последние 5 лет.. и теперь я не могу продлить услугу потому что я нон грата в банке.
Кредиты у вас не брал, в других банках гасил кредиты в льгтный период, террористом не являюсь, не под следствием... тьфу тьфу тьфу
Можно ли как-то разобраться в вопросе?