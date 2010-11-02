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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2019 21:37
Альфа, добрый день!
Банк с 2016 года отказывал мне в открытии счета первоначально по причине просроченной справке ВПО (хотя тогда они уже были бессрочные), на данный момент с 2017 года у меня прописка в г. Киев и данная информация есть в банке.
Но отказ в открыти простейших карт продолжается, без обьснения.
Фиг с ним, но ваш банк выкупил банк (отделение) в котором я пользуюсь услугой депозитария последние 5 лет.. и теперь я не могу продлить услугу потому что я нон грата в банке.
Кредиты у вас не брал, в других банках гасил кредиты в льгтный период, террористом не являюсь, не под следствием... тьфу тьфу тьфу
Можно ли как-то разобраться в вопросе?
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Allerapx
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:26
Allerapx написав:
Альфа, добрый день!
Банк с 2016 года отказывал мне в открытии счета первоначально по причине просроченной справке ВПО (хотя тогда они уже были бессрочные), на данный момент с 2017 года у меня прописка в г. Киев и данная информация есть в банке.
Но отказ в открыти простейших карт продолжается, без обьснения.
Фиг с ним, но ваш банк выкупил банк (отделение) в котором я пользуюсь услугой депозитария последние 5 лет.. и теперь я не могу продлить услугу потому что я нон грата в банке.
Кредиты у вас не брал, в других банках гасил кредиты в льгтный период, террористом не являюсь, не под следствием... тьфу тьфу тьфу
Можно ли как-то разобраться в вопросе?
Allerapx, доброе утро. Дайте ИНН в ЛС, проверю в чем дело.
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Alfa_Bank
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