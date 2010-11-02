RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7055705670577058>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
188
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 21:37

Re: Альфа-Банк

Альфа, добрый день!

Банк с 2016 года отказывал мне в открытии счета первоначально по причине просроченной справке ВПО (хотя тогда они уже были бессрочные), на данный момент с 2017 года у меня прописка в г. Киев и данная информация есть в банке.

Но отказ в открыти простейших карт продолжается, без обьснения.

Фиг с ним, но ваш банк выкупил банк (отделение) в котором я пользуюсь услугой депозитария последние 5 лет.. и теперь я не могу продлить услугу потому что я нон грата в банке.

Кредиты у вас не брал, в других банках гасил кредиты в льгтный период, террористом не являюсь, не под следствием... тьфу тьфу тьфу

Можно ли как-то разобраться в вопросе?
Allerapx
 
Повідомлень: 247
З нами з: 08.10.11
Подякував: 13 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:26

  Allerapx написав:Альфа, добрый день!

Банк с 2016 года отказывал мне в открытии счета первоначально по причине просроченной справке ВПО (хотя тогда они уже были бессрочные), на данный момент с 2017 года у меня прописка в г. Киев и данная информация есть в банке.

Но отказ в открыти простейших карт продолжается, без обьснения.

Фиг с ним, но ваш банк выкупил банк (отделение) в котором я пользуюсь услугой депозитария последние 5 лет.. и теперь я не могу продлить услугу потому что я нон грата в банке.

Кредиты у вас не брал, в других банках гасил кредиты в льгтный период, террористом не являюсь, не под следствием... тьфу тьфу тьфу

Можно ли как-то разобраться в вопросе?

Allerapx, доброе утро. Дайте ИНН в ЛС, проверю в чем дело.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6217
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:03

Alfa_Bank, як мені взнати заборгованість по кредитній картці? Не ваш незрозумілий "Загальний баланс", а саме заборгованість!!!!!
Де його шукати? Куди її запхали ваши смузіхльоби? І "загальна заборгованість" в мобільній версії не є "Заборгованістю". Ви як школярі з Приватбанку.
Кочевник
 
Повідомлень: 755
З нами з: 16.02.17
Подякував: 142 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:15

  Кочевник написав:Alfa_Bank, як мені взнати заборгованість по кредитній картці? Не ваш незрозумілий "Загальний баланс", а саме заборгованість!!!!!
Де його шукати? Куди її запхали ваши смузіхльоби? І "загальна заборгованість" в мобільній версії не є "Заборгованістю". Ви як школярі з Приватбанку.

ХЗ как оно в мобайле а в МАБе есть строчка "Загальна заборгованність"
Это ваш полный долг - и то что уже проведено и то что в блоке и рассрочка.
Ну а если вас интересует частная сумма из полной задолженности перед банком то вычисляйте. В принципе в МАБе задолженность грейсовую пишет красным после РД если она вас интересовала.
mephala
 
Повідомлень: 4351
З нами з: 07.04.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:21

Re: Альфа-Банк

Як я можу її вирахувати, якщо в мене в блоці суми у валюті по незрозумілому курсу. Мені потрібна заборгованість вже, тому що треба загасити до РД. Потім можу банально не встигнути.
Кочевник
 
Повідомлень: 755
З нами з: 16.02.17
Подякував: 142 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:24

  Кочевник написав:Як я можу її вирахувати, якщо в мене в блоці суми у валюті по незрозумілому курсу. Мені потрібна заборгованість вже, тому що треба загасити до РД. Потім можу банально не встигнути.

зачем гасить то что в блоке? они не влияют на расчет РКО. гасить нужно только то что проведено до РД.
Те кто не могут мониторить состояние операций в РД рекомендовано ложить карту на полку за три рабочих дня до РД.
Кстати если РД попадает в рабочий день то алка пишет в МАБе сколько погасить нужно что бы не попасть на РКО. не то что раньше пользовались экселькой для вычисления)
паст-копи и руцямы руцямы :mrgreen:
mephala
 
Повідомлень: 4351
З нами з: 07.04.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:37

Re: Альфа-Банк

Тому що те, що в блоці смузіхльоби заносять у "Загальний баланс". Тобто для визначення реальної заборгованості необхідно додати суми, ті що в блоці. Тобто помножити суму блоку у валюті операції на незрозумілий курс блокування альфи. Тут твій ексель допоможе як дохлому кадило.
Кочевник
 
Повідомлень: 755
З нами з: 16.02.17
Подякував: 142 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:44

  Кочевник написав:Тому що те, що в блоці смузіхльоби заносять у "Загальний баланс". Тобто для визначення реальної заборгованості необхідно додати суми, ті що в блоці. Тобто помножити суму блоку у валюті операції на незрозумілий курс блокування альфи. Тут твій ексель допоможе як дохлому кадило.


Не пойму причин истерики. У Вас какая кредитная карта, для начала?
Затем: Вы смотрите в Альфа-мобайл?
Ну так нажмите "Информация по карте". Там отдельной строкой "Общая задолженность", отдельной - "Из них в рассрочку".
Берете первую цифру, отнимаете от нее вторую, накидываете 1 грн для верности - и гасите.
В чем проблема-то?
Искатель
 
Повідомлень: 2665
З нами з: 22.02.16
Подякував: 393 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:47

  Кочевник написав:Тому що те, що в блоці смузіхльоби заносять у "Загальний баланс". Тобто для визначення реальної заборгованості необхідно додати суми, ті що в блоці. Тобто помножити суму блоку у валюті операції на незрозумілий курс блокування альфи. Тут твій ексель допоможе як дохлому кадило.

Ну во первых как писала офпред - банк не обязан предоставлять сумму для избегания оплаты РКО. А в "Загальний баланс" занесены суммы по курсу на помент покупки. в момент проведения могут скорректировать. стандартная банковская практика а не смузисты виноваты.
А во вторых (если РД попадает на выхи) - что мешает посчитать сумму которую нужно погасить что бы избежать РКО как я уже описал по старинке в экселе?
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 03 тра, 2019 08:48, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
Повідомлень: 4351
З нами з: 07.04.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:48

И да... Если так напрягает погасить что-то лишнее, "непроведенное", то картой последние 3-4 дня лучше не пользоваться :)

И наконец: если речь о "Максимуме" и подобных, кешбэк уже и на свои начисляется. Т.е. одна старая проблема снялась. Вообще не понимаю повода.
А кто любит копейка в копейку... ну, тогда не пользуйтесь Альфой за рубежом.
Искатель
 
Повідомлень: 2665
З нами з: 22.02.16
Подякував: 393 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7055705670577058>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, lel, slasva, Кочевник, Искатель і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 484, 485, 486
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4851 653989
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 тра, 2019 08:59
Искатель
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3439, 3440, 3441
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34408 4234223
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 тра, 2019 06:10
Кочевник
ОТП БАНК 1 ... 591, 592, 593
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5927 1375792
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2019 20:06
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.