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Альфа-Банк
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Додано: Чет 02 тра, 2019 21:37
Альфа, добрый день!
Банк с 2016 года отказывал мне в открытии счета первоначально по причине просроченной справке ВПО (хотя тогда они уже были бессрочные), на данный момент с 2017 года у меня прописка в г. Киев и данная информация есть в банке.
Но отказ в открыти простейших карт продолжается, без обьснения.
Фиг с ним, но ваш банк выкупил банк (отделение) в котором я пользуюсь услугой депозитария последние 5 лет.. и теперь я не могу продлить услугу потому что я нон грата в банке.
Кредиты у вас не брал, в других банках гасил кредиты в льгтный период, террористом не являюсь, не под следствием... тьфу тьфу тьфу
Можно ли как-то разобраться в вопросе?
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Allerapx
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:26
Allerapx написав:
Альфа, добрый день!
Банк с 2016 года отказывал мне в открытии счета первоначально по причине просроченной справке ВПО (хотя тогда они уже были бессрочные), на данный момент с 2017 года у меня прописка в г. Киев и данная информация есть в банке.
Но отказ в открыти простейших карт продолжается, без обьснения.
Фиг с ним, но ваш банк выкупил банк (отделение) в котором я пользуюсь услугой депозитария последние 5 лет.. и теперь я не могу продлить услугу потому что я нон грата в банке.
Кредиты у вас не брал, в других банках гасил кредиты в льгтный период, террористом не являюсь, не под следствием... тьфу тьфу тьфу
Можно ли как-то разобраться в вопросе?
Allerapx, доброе утро. Дайте ИНН в ЛС, проверю в чем дело.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:03
Alfa_Bank, як мені взнати заборгованість по кредитній картці? Не ваш незрозумілий "Загальний баланс", а саме заборгованість!!!!!
Де його шукати? Куди її запхали ваши смузіхльоби? І "загальна заборгованість" в мобільній версії не є "Заборгованістю". Ви як школярі з Приватбанку.
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Кочевник
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:15
Кочевник написав:Alfa_Bank
, як мені взнати заборгованість по кредитній картці? Не ваш незрозумілий "Загальний баланс", а саме заборгованість!!!!!
Де його шукати? Куди її запхали ваши смузіхльоби? І "загальна заборгованість" в мобільній версії не є "Заборгованістю". Ви як школярі з Приватбанку.
ХЗ как оно в мобайле а в МАБе есть строчка "Загальна заборгованність"
Это ваш полный долг - и то что уже проведено и то что в блоке и рассрочка.
Ну а если вас интересует частная сумма из полной задолженности перед банком то вычисляйте. В принципе в МАБе задолженность грейсовую пишет красным после РД если она вас интересовала.
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mephala
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:21
Як я можу її вирахувати, якщо в мене в блоці суми у валюті по незрозумілому курсу. Мені потрібна заборгованість вже, тому що треба загасити до РД. Потім можу банально не встигнути.
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Кочевник
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:24
Кочевник написав:
Як я можу її вирахувати, якщо в мене в блоці суми у валюті по незрозумілому курсу. Мені потрібна заборгованість вже, тому що треба загасити до РД. Потім можу банально не встигнути.
зачем гасить то что в блоке? они не влияют на расчет РКО. гасить нужно только то что проведено до РД.
Те кто не могут мониторить состояние операций в РД рекомендовано ложить карту на полку за три рабочих дня до РД.
Кстати если РД попадает в рабочий день то алка пишет в МАБе сколько погасить нужно что бы не попасть на РКО. не то что раньше пользовались экселькой для вычисления)
паст-копи и руцямы руцямы
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mephala
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:37
Тому що те, що в блоці смузіхльоби заносять у "Загальний баланс". Тобто для визначення реальної заборгованості необхідно додати суми, ті що в блоці. Тобто помножити суму блоку у валюті операції на незрозумілий курс блокування альфи. Тут твій ексель допоможе як дохлому кадило.
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Кочевник
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:44
Кочевник написав:
Тому що те, що в блоці смузіхльоби заносять у "Загальний баланс". Тобто для визначення реальної заборгованості необхідно додати суми, ті що в блоці. Тобто помножити суму блоку у валюті операції на незрозумілий курс блокування альфи. Тут твій ексель допоможе як дохлому кадило.
Не пойму причин истерики. У Вас какая кредитная карта, для начала?
Затем: Вы смотрите в Альфа-мобайл?
Ну так нажмите "Информация по карте". Там отдельной строкой "Общая задолженность", отдельной - "Из них в рассрочку".
Берете первую цифру, отнимаете от нее вторую, накидываете 1 грн для верности - и гасите.
В чем проблема-то?
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Искатель
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:47
Кочевник написав:
Тому що те, що в блоці смузіхльоби заносять у "Загальний баланс". Тобто для визначення реальної заборгованості необхідно додати суми, ті що в блоці. Тобто помножити суму блоку у валюті операції на незрозумілий курс блокування альфи. Тут твій ексель допоможе як дохлому кадило.
Ну во первых как писала офпред - банк не обязан предоставлять сумму для избегания оплаты РКО. А в "Загальний баланс" занесены суммы по курсу на помент покупки. в момент проведения могут скорректировать. стандартная банковская практика а не смузисты виноваты.
А во вторых (если РД попадает на выхи) - что мешает посчитать сумму которую нужно погасить что бы избежать РКО как я уже описал по старинке в экселе?
Востаннє редагувалось mephala
в П'ят 03 тра, 2019 08:48, всього редагувалось 1 раз.
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mephala
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:48
И да... Если так напрягает погасить что-то лишнее, "непроведенное", то картой последние 3-4 дня лучше не пользоваться
И наконец: если речь о "Максимуме" и подобных, кешбэк уже и на свои начисляется. Т.е. одна старая проблема снялась. Вообще не понимаю повода.
А кто любит копейка в копейку... ну, тогда не пользуйтесь Альфой за рубежом.
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