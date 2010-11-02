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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7055705670577058

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
188
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:49

  mephala написав:
  Кочевник написав:Тому що те, що в блоці смузіхльоби заносять у "Загальний баланс". Тобто для визначення реальної заборгованості необхідно додати суми, ті що в блоці. Тобто помножити суму блоку у валюті операції на незрозумілий курс блокування альфи. Тут твій ексель допоможе як дохлому кадило.

Ну во первых как писала офпред - банк не обязан предоставлять сумму для избегания оплаты РКО.
А во вторых (если РД попадает на выхи) - что мешает посчитать сумму которую нужно погасить что бы избежать РКО как я уже описал по старинке в экселе?

Там ключевой момент, на который Вы не обратили, возможно, внимания: часть трат в валюте. Т.е. блокируется примерно на 10% больше. Вот Кочевник и не хочет гасить лишнее.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:54

Искатель
главная проблема что он хочет просто от одной цифры отнять другую и получить искомое. а с этим проблема из-за валютных трат.
а вот вычислить задолженность из матрицы проведенных трат за РП видать лень.
mephala
 
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  #<1 ... 7055705670577058
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