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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7055705670577058

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
188
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:49

  mephala написав:
  Кочевник написав:Тому що те, що в блоці смузіхльоби заносять у "Загальний баланс". Тобто для визначення реальної заборгованості необхідно додати суми, ті що в блоці. Тобто помножити суму блоку у валюті операції на незрозумілий курс блокування альфи. Тут твій ексель допоможе як дохлому кадило.

Ну во первых как писала офпред - банк не обязан предоставлять сумму для избегания оплаты РКО.
А во вторых (если РД попадает на выхи) - что мешает посчитать сумму которую нужно погасить что бы избежать РКО как я уже описал по старинке в экселе?

Там ключевой момент, на который Вы не обратили, возможно, внимания: часть трат в валюте. Т.е. блокируется примерно на 10% больше. Вот Кочевник и не хочет гасить лишнее.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:54

Искатель
главная проблема что он хочет просто от одной цифры отнять другую и получить искомое. а с этим проблема из-за валютных трат.
а вот вычислить задолженность из матрицы проведенных трат за РП видать лень.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:04

  mephala написав:Искатель
главная проблема что он хочет просто от одной цифры отнять другую и получить искомое. а с этим проблема из-за валютных трат.
а вот вычислить задолженность из матрицы проведенных трат за РП видать лень.

Ну як їх вирахувати? Брати виписку за весь час користування карткою?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:22

  Кочевник написав:
  mephala написав:Искатель
главная проблема что он хочет просто от одной цифры отнять другую и получить искомое. а с этим проблема из-за валютных трат.
а вот вычислить задолженность из матрицы проведенных трат за РП видать лень.

Ну як їх вирахувати? Брати виписку за весь час користування карткою?


Хотите совет? Погасите так, как я написал: общая задолженность минус рассрочки + 1 грн. И не заморачивайтесь. Иначе влетите где-нибудь и будете жалеть.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:40

  Кочевник написав:
  mephala написав:Искатель
главная проблема что он хочет просто от одной цифры отнять другую и получить искомое. а с этим проблема из-за валютных трат.
а вот вычислить задолженность из матрицы проведенных трат за РП видать лень.

Ну як їх вирахувати? Брати виписку за весь час користування карткою?

заходите в МАБ. Потом внутрь карты.
идете ставите период 45 дней и получаете перечень операций за последние 45 дней.
копируете и вставляете в эксель (выборка идет по дате операции а не проведения потому будьте внимательны если вдруг есть очень старые операции которые провелись в текущий РП)
сортируете по колонке проведения и удаляете все что провелось за пределами РП и в блоке.
суммируете. гасите эту сумму + 1 грн.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:43

  mephala написав:
  Кочевник написав:
  mephala написав:Искатель
главная проблема что он хочет просто от одной цифры отнять другую и получить искомое. а с этим проблема из-за валютных трат.
а вот вычислить задолженность из матрицы проведенных трат за РП видать лень.

Ну як їх вирахувати? Брати виписку за весь час користування карткою?

заходите в МАБ. Потом внутрь карты.
идете ставите период 45 дней и получаете перечень операций за последние 45 дней.
копируете и вставляете в эксель (выборка идет по дате операции а не проведения потому будьте внимательны если вдруг есть очень старые операции которые провелись в текущий РП)
сортируете по колонке проведения и удаляете все что провелось за пределами РП и в блоке.
суммируете. гасите эту сумму + 1 грн.

все верно, нужно лишь немного времени и желания :wink:
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:43

Re: Альфа-Банк

ОфПреду
А когда уже смузисты сделают возможность выбирать операции в МАБе не только по дате операции а и по дате проведения? А то как то застрял этот вопрос...
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:47

  mephala написав:ОфПреду
А когда уже смузисты сделают возможность выбирать операции в МАБе не только по дате операции а и по дате проведения? А то как то застрял этот вопрос...

Обещали вроде летом новую выписку.
Ждём с.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:54

  mephala написав:ОфПреду
А когда уже смузисты сделают возможность выбирать операции в МАБе не только по дате операции а и по дате проведения? А то как то застрял этот вопрос...

А ещё интерестно выбирать операции по конкретной карте, особенно када их 3..4 привязано к счету
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:55

  mephala написав:ОфПреду
А когда уже смузисты сделают возможность выбирать операции в МАБе не только по дате операции а и по дате проведения? А то как то застрял этот вопрос...

mephala, добрый день. Отправлю на уточнение.
Alfa_Bank
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