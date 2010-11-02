Кочевник написав:Тому що те, що в блоці смузіхльоби заносять у "Загальний баланс". Тобто для визначення реальної заборгованості необхідно додати суми, ті що в блоці. Тобто помножити суму блоку у валюті операції на незрозумілий курс блокування альфи. Тут твій ексель допоможе як дохлому кадило.
Ну во первых как писала офпред - банк не обязан предоставлять сумму для избегания оплаты РКО. А во вторых (если РД попадает на выхи) - что мешает посчитать сумму которую нужно погасить что бы избежать РКО как я уже описал по старинке в экселе?
Там ключевой момент, на который Вы не обратили, возможно, внимания: часть трат в валюте. Т.е. блокируется примерно на 10% больше. Вот Кочевник и не хочет гасить лишнее.
Искатель главная проблема что он хочет просто от одной цифры отнять другую и получить искомое. а с этим проблема из-за валютных трат. а вот вычислить задолженность из матрицы проведенных трат за РП видать лень.
mephala написав:Искатель главная проблема что он хочет просто от одной цифры отнять другую и получить искомое. а с этим проблема из-за валютных трат. а вот вычислить задолженность из матрицы проведенных трат за РП видать лень.
Ну як їх вирахувати? Брати виписку за весь час користування карткою?
mephala написав:Искатель главная проблема что он хочет просто от одной цифры отнять другую и получить искомое. а с этим проблема из-за валютных трат. а вот вычислить задолженность из матрицы проведенных трат за РП видать лень.
Ну як їх вирахувати? Брати виписку за весь час користування карткою?
Хотите совет? Погасите так, как я написал: общая задолженность минус рассрочки + 1 грн. И не заморачивайтесь. Иначе влетите где-нибудь и будете жалеть.
mephala написав:Искатель главная проблема что он хочет просто от одной цифры отнять другую и получить искомое. а с этим проблема из-за валютных трат. а вот вычислить задолженность из матрицы проведенных трат за РП видать лень.
Ну як їх вирахувати? Брати виписку за весь час користування карткою?
заходите в МАБ. Потом внутрь карты. идете ставите период 45 дней и получаете перечень операций за последние 45 дней. копируете и вставляете в эксель (выборка идет по дате операции а не проведения потому будьте внимательны если вдруг есть очень старые операции которые провелись в текущий РП) сортируете по колонке проведения и удаляете все что провелось за пределами РП и в блоке. суммируете. гасите эту сумму + 1 грн.
mephala написав:Искатель главная проблема что он хочет просто от одной цифры отнять другую и получить искомое. а с этим проблема из-за валютных трат. а вот вычислить задолженность из матрицы проведенных трат за РП видать лень.
Ну як їх вирахувати? Брати виписку за весь час користування карткою?
заходите в МАБ. Потом внутрь карты. идете ставите период 45 дней и получаете перечень операций за последние 45 дней. копируете и вставляете в эксель (выборка идет по дате операции а не проведения потому будьте внимательны если вдруг есть очень старые операции которые провелись в текущий РП) сортируете по колонке проведения и удаляете все что провелось за пределами РП и в блоке. суммируете. гасите эту сумму + 1 грн.