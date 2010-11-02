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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7056705770587059

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
188
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:49

Re: Альфа-Банк

Не работает обмен онлайн .
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:55

  PrimusInterPares написав:Не работает обмен онлайн .

PrimusInterPares, добрый день. Сервис на данный момент работает. Попробуйте перезайти в Мобайл.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:58

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:PrimusInterPares, добрый день. Сервис на данный момент работает. Попробуйте перезайти в Мобайл.

Операция неуспешна . Ведуться работы по улучшению сервиса
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:08

Как только курс становится интересным - то сразу "денег нет" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:27

  PrimusInterPares написав:
  Alfa_Bank написав:PrimusInterPares, добрый день. Сервис на данный момент работает. Попробуйте перезайти в Мобайл.

Операция неуспешна . Ведуться работы по улучшению сервиса

Только что тестировали, все работает. Обмен успешен. Напишите в ЛС ИНН, сделайте скрин где именно возникает ошибка, проверим.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:41

Re: Альфа-Банк

Подскажите пожалуйста кто в курсе.
1. СЭП инициированный сегодня со своего ФОП 2600 с Привата на карточный 2620 Ультры зайдет сегодня или завтра?
2. Приват возьмёт 3 грн, а Альфа?
3. Перевод делать прямо на 2620 Ультры который она светит в реквизитах, никаких "котловых"?

Заранее спасибо
Востаннє редагувалось adamsmittttt в П'ят 03 тра, 2019 11:55, всього редагувалось 1 раз.
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:52

  adamsmittttt написав:Подскажите пожалуйста кто в курсе.
1. СЭП инициированный сегодня со своего ФОП 2600 с Привата на карточный 2620 Ультры зайдет сегодня или завтра?
2. Приват возьмёт 3 грн, а Альфа?
3. Перевод делать прямо сейчас а 2620 Ультры который она светит в реквизитах, никаких "котловых"?

Заранее спасибо

1 сегодня
2 ничего
3 можно и напрямую и через котловой
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:01

  Alfa_Bank написав:
  PrimusInterPares написав:
  Alfa_Bank написав:PrimusInterPares, добрый день. Сервис на данный момент работает. Попробуйте перезайти в Мобайл.

Операция неуспешна . Ведуться работы по улучшению сервиса

Только что тестировали, все работает. Обмен успешен. Напишите в ЛС ИНН, сделайте скрин где именно возникает ошибка, проверим.

Операция прошла , правда с 3его раза
PrimusInterPares
 
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