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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:49
Не работает обмен онлайн .
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:55
PrimusInterPares написав:
Не работает обмен онлайн .
PrimusInterPares, добрый день. Сервис на данный момент работает. Попробуйте перезайти в Мобайл.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:58
Alfa_Bank написав:
PrimusInterPares, добрый день. Сервис на данный момент работает. Попробуйте перезайти в Мобайл.
Операция неуспешна . Ведуться работы по улучшению сервиса
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PrimusInterPares
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:08
Как только курс становится интересным - то сразу "денег нет"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:27
PrimusInterPares написав: Alfa_Bank написав:
PrimusInterPares, добрый день. Сервис на данный момент работает. Попробуйте перезайти в Мобайл.
Операция неуспешна . Ведуться работы по улучшению сервиса
Только что тестировали, все работает. Обмен успешен. Напишите в ЛС ИНН, сделайте скрин где именно возникает ошибка, проверим.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:41
Подскажите пожалуйста кто в курсе.
1. СЭП инициированный сегодня со своего ФОП 2600 с Привата на карточный 2620 Ультры зайдет сегодня или завтра?
2. Приват возьмёт 3 грн, а Альфа?
3. Перевод делать прямо на 2620 Ультры который она светит в реквизитах, никаких "котловых"?
Заранее спасибо
Востаннє редагувалось adamsmittttt
в П'ят 03 тра, 2019 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:52
adamsmittttt написав:
Подскажите пожалуйста кто в курсе.
1. СЭП инициированный сегодня со своего ФОП 2600 с Привата на карточный 2620 Ультры зайдет сегодня или завтра?
2. Приват возьмёт 3 грн, а Альфа?
3. Перевод делать прямо сейчас а 2620 Ультры который она светит в реквизитах, никаких "котловых"?
Заранее спасибо
1 сегодня
2 ничего
3 можно и напрямую и через котловой
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:01
Alfa_Bank написав: PrimusInterPares написав: Alfa_Bank написав:
PrimusInterPares, добрый день. Сервис на данный момент работает. Попробуйте перезайти в Мобайл.
Операция неуспешна . Ведуться работы по улучшению сервиса
Только что тестировали, все работает. Обмен успешен. Напишите в ЛС ИНН, сделайте скрин где именно возникает ошибка, проверим.
Операция прошла , правда с 3его раза
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PrimusInterPares
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П'ят 03 тра, 2019 10:54
newbie
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