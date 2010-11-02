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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:02
kreuz написав:
Щоб купити євриків за бакси треба обидві картки мати? Бо в мене щось бакси з пакетної картки на поточний в євро обміняти не дає, пропонує лише через гривні. Які взагалі можливі комбінації з поточним? Чи ніякі, лише між картками?
kreuz, доброго дня. Прямий обмін долар-євро не можливий. Через гривню можна робити обмін: з картки на картку, з картки на поточний рахунок, з поточного рахунку на картку.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:02
kreuz написав:
Щоб купити євриків за бакси треба обидві картки мати? Бо в мене щось бакси з пакетної картки на поточний в євро обміняти не дає, пропонує лише через гривні. Які взагалі можливі комбінації з поточним? Чи ніякі, лише між картками?
kreuz, доброго дня. Прямий обмін долар-євро не можливий. Через гривню можна робити обмін: з картки на картку, з картки на поточний рахунок, з поточного рахунку на картку.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6222
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 508 раз.
-
- Профіль
-
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