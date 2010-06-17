kreuz, доброго дня. Прямий обмін долар-євро не можливий. Через гривню можна робити обмін: з картки на картку, з картки на поточний рахунок, з поточного рахунку на картку.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:02
kreuz, доброго дня. Прямий обмін долар-євро не можливий. Через гривню можна робити обмін: з картки на картку, з картки на поточний рахунок, з поточного рахунку на картку.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:02
kreuz, доброго дня. Прямий обмін долар-євро не можливий. Через гривню можна робити обмін: з картки на картку, з картки на поточний рахунок, з поточного рахунку на картку.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:38
У конкурентів є напряму, коли Альфа планує доганяти?
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:16
Re: Альфа-Банк
Сегодня сэп успеет долететь? Если в 16.30 была отправка на максимум? Или завтра тоже раб.день считается?
Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:36
Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:47
Re: Альфа-Банк
ОфПреду
1. С какого перепугу в МАБе закрыть валютный ощадный можно только до 15:45?
2. Почему в отделении при закрытии валютного ощадного говорят что при закрытии могут выдать только через кассу (с обязательной продажей мелочи по курсу в гривне) и не могут закрыть на текущий хотя я лично его открывал именно с текущего?
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