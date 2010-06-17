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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7057705870597060

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
188
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:02

  kreuz написав:Щоб купити євриків за бакси треба обидві картки мати? Бо в мене щось бакси з пакетної картки на поточний в євро обміняти не дає, пропонує лише через гривні. Які взагалі можливі комбінації з поточним? Чи ніякі, лише між картками?

kreuz, доброго дня. Прямий обмін долар-євро не можливий. Через гривню можна робити обмін: з картки на картку, з картки на поточний рахунок, з поточного рахунку на картку.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:02

  kreuz написав:Щоб купити євриків за бакси треба обидві картки мати? Бо в мене щось бакси з пакетної картки на поточний в євро обміняти не дає, пропонує лише через гривні. Які взагалі можливі комбінації з поточним? Чи ніякі, лише між картками?

kreuz, доброго дня. Прямий обмін долар-євро не можливий. Через гривню можна робити обмін: з картки на картку, з картки на поточний рахунок, з поточного рахунку на картку.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 6222
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:38

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Щоб купити євриків за бакси треба обидві картки мати? Бо в мене щось бакси з пакетної картки на поточний в євро обміняти не дає, пропонує лише через гривні. Які взагалі можливі комбінації з поточним? Чи ніякі, лише між картками?

kreuz, доброго дня. Прямий обмін долар-євро не можливий. Через гривню можна робити обмін: з картки на картку, з картки на поточний рахунок, з поточного рахунку на картку.

У конкурентів є напряму, коли Альфа планує доганяти?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:16

Re: Альфа-Банк

Сегодня сэп успеет долететь? Если в 16.30 была отправка на максимум? Или завтра тоже раб.день считается?
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:36

  mihasik написав:Сегодня сэп успеет долететь? Если в 16.30 была отправка на максимум? Или завтра тоже раб.день считается?

Уже долетел) за час!
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:47

Re: Альфа-Банк

ОфПреду
1. С какого перепугу в МАБе закрыть валютный ощадный можно только до 15:45?
2. Почему в отделении при закрытии валютного ощадного говорят что при закрытии могут выдать только через кассу (с обязательной продажей мелочи по курсу в гривне) и не могут закрыть прямо на текущий хотя я лично его открывал именно с текущего?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:10

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Щоб купити євриків за бакси треба обидві картки мати? Бо в мене щось бакси з пакетної картки на поточний в євро обміняти не дає, пропонує лише через гривні. Які взагалі можливі комбінації з поточним? Чи ніякі, лише між картками?

kreuz, доброго дня. Прямий обмін долар-євро не можливий. Через гривню можна робити обмін: з картки на картку, з картки на поточний рахунок, з поточного рахунку на картку.

У конкурентів є напряму, коли Альфа планує доганяти?

Це де?
ПреЗЕдент...наш слуга
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