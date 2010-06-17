|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:02
kreuz написав:
Щоб купити євриків за бакси треба обидві картки мати? Бо в мене щось бакси з пакетної картки на поточний в євро обміняти не дає, пропонує лише через гривні. Які взагалі можливі комбінації з поточним? Чи ніякі, лише між картками?
kreuz, доброго дня. Прямий обмін долар-євро не можливий. Через гривню можна робити обмін: з картки на картку, з картки на поточний рахунок, з поточного рахунку на картку.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6222
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 508 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:02
kreuz написав:
Щоб купити євриків за бакси треба обидві картки мати? Бо в мене щось бакси з пакетної картки на поточний в євро обміняти не дає, пропонує лише через гривні. Які взагалі можливі комбінації з поточним? Чи ніякі, лише між картками?
kreuz, доброго дня. Прямий обмін долар-євро не можливий. Через гривню можна робити обмін: з картки на картку, з картки на поточний рахунок, з поточного рахунку на картку.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6222
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 508 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:38
Alfa_Bank написав: kreuz написав:
Щоб купити євриків за бакси треба обидві картки мати? Бо в мене щось бакси з пакетної картки на поточний в євро обміняти не дає, пропонує лише через гривні. Які взагалі можливі комбінації з поточним? Чи ніякі, лише між картками?
kreuz, доброго дня. Прямий обмін долар-євро не можливий. Через гривню можна робити обмін: з картки на картку, з картки на поточний рахунок, з поточного рахунку на картку.
У конкурентів є напряму, коли Альфа планує доганяти?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1532
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:16
Сегодня сэп успеет долететь? Если в 16.30 была отправка на максимум? Или завтра тоже раб.день считается?
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 706
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:36
mihasik написав:
Сегодня сэп успеет долететь? Если в 16.30 была отправка на максимум? Или завтра тоже раб.день считается?
Уже долетел) за час!
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 706
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:47
ОфПреду
1. С какого перепугу в МАБе закрыть валютный ощадный можно только до 15:45?
2. Почему в отделении при закрытии валютного ощадного говорят что при закрытии могут выдать только через кассу (с обязательной продажей мелочи по курсу в гривне) и не могут закрыть прямо на текущий хотя я лично его открывал именно с текущего?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 4355
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 609 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:10
kreuz написав: Alfa_Bank написав: kreuz написав:
Щоб купити євриків за бакси треба обидві картки мати? Бо в мене щось бакси з пакетної картки на поточний в євро обміняти не дає, пропонує лише через гривні. Які взагалі можливі комбінації з поточним? Чи ніякі, лише між картками?
kreuz, доброго дня. Прямий обмін долар-євро не можливий. Через гривню можна робити обмін: з картки на картку, з картки на поточний рахунок, з поточного рахунку на картку.
У конкурентів є напряму, коли Альфа планує доганяти?
Це де?
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 28798
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1462 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|535
|111937
|
П'ят 03 тра, 2019 18:08
Нова
|
|12107
|1749638
|
П'ят 03 тра, 2019 17:22
klug
|
|4860
|654526
|
П'ят 03 тра, 2019 15:55
lel
|