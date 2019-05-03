kreuz, доброго дня. Прямий обмін долар-євро не можливий. Через гривню можна робити обмін: з картки на картку, з картки на поточний рахунок, з поточного рахунку на картку.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:02
kreuz, доброго дня. Прямий обмін долар-євро не можливий. Через гривню можна робити обмін: з картки на картку, з картки на поточний рахунок, з поточного рахунку на картку.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:02
kreuz, доброго дня. Прямий обмін долар-євро не можливий. Через гривню можна робити обмін: з картки на картку, з картки на поточний рахунок, з поточного рахунку на картку.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:38
У конкурентів є напряму, коли Альфа планує доганяти?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:16
Re: Альфа-Банк
Сегодня сэп успеет долететь? Если в 16.30 была отправка на максимум? Или завтра тоже раб.день считается?
Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:36
Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:47
Re: Альфа-Банк
ОфПреду
1. С какого перепугу в МАБе закрыть валютный ощадный можно только до 15:45?
2. Почему в отделении при закрытии валютного ощадного говорят что при закрытии могут выдать только через кассу (с обязательной продажей мелочи по курсу в гривне) и не могут закрыть прямо на текущий хотя я лично его открывал именно с текущего?
Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:10
Це де?
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:39
Re: Альфа-Банк
Де офіційні умови по травневим розрочкам і бонусам в кешью за них?
Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:55
Re: Альфа-Банк
А хоч би в Моні.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:58
Вопрос по долларовой допке и СМС "погорельцам" па 8
Господа!
Открыл долларовую допку к гривневому "погорельцу".
В акцепте указан пакет услуг "Комфорт" без ФГВФЛ
Вопрос, будет ли плата 10 грн в месяц за пакет?
Вроде ж допка - не должно быть, но настораживает отсутствие в акцепте приписки к "Комфорту" ФГВФЛ Может просто девочка 5 букв не допечатала...
Кто открывал? Как на практике?
Так вот, пока лопатил тарифы с ФГВФЛ и без ФГВФЛ, обнаружил, что с 24.05.19 СМСочки "погорельцам" 8 грн стоить будут:
Возьмите на заметку
Если это не обсуждалось ранее
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