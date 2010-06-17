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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 тра, 2019 09:05
kreuz написав: Alfa_Bank написав: kreuz написав:
Щоб купити євриків за бакси треба обидві картки мати? Бо в мене щось бакси з пакетної картки на поточний в євро обміняти не дає, пропонує лише через гривні. Які взагалі можливі комбінації з поточним? Чи ніякі, лише між картками?
kreuz, доброго дня. Прямий обмін долар-євро не можливий. Через гривню можна робити обмін: з картки на картку, з картки на поточний рахунок, з поточного рахунку на картку.
У конкурентів є напряму, коли Альфа планує доганяти?
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Додано: Суб 04 тра, 2019 09:13
Кто имеет опыт использования пакетной карты ультра за границей, имеет ли смысл?
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Додано: Суб 04 тра, 2019 09:28
Залежить, з якою метою.
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Додано: Суб 04 тра, 2019 09:48
platan_av написав:
Кто имеет опыт использования пакетной карты ультра за границей, имеет ли смысл?
Маю досвід з платинум блек, вони схожі за виключенням 10 і 30к ліміт на безкоштовне зняття закордоном. Платити цими картками не раджу, є відсоток за конвертацію валют. А от якщо знімати кеш в банкоматі - то картка стає вигідною
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Додано: Суб 04 тра, 2019 09:51
platan_av написав: kreuz написав: Alfa_Bank написав:
kreuz, доброго дня. Прямий обмін долар-євро не можливий. Через гривню можна робити обмін: з картки на картку, з картки на поточний рахунок, з поточного рахунку на картку.
У конкурентів є напряму, коли Альфа планує доганяти?
У кого?
для прикладу, в ОТР
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