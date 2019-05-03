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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7058705970607061

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
188
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 09:05

Re: Альфа-Банк

kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Щоб купити євриків за бакси треба обидві картки мати? Бо в мене щось бакси з пакетної картки на поточний в євро обміняти не дає, пропонує лише через гривні. Які взагалі можливі комбінації з поточним? Чи ніякі, лише між картками?

kreuz, доброго дня. Прямий обмін долар-євро не можливий. Через гривню можна робити обмін: з картки на картку, з картки на поточний рахунок, з поточного рахунку на картку.

У конкурентів є напряму, коли Альфа планує доганяти?
У кого?
platan_av
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 09:13

Re: Альфа-Банк

Кто имеет опыт использования пакетной карты ультра за границей, имеет ли смысл?
platan_av
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Повідомлень: 29
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 09:28

Re: Альфа-Банк

Залежить, з якою метою.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 09:48

  platan_av написав:Кто имеет опыт использования пакетной карты ультра за границей, имеет ли смысл?

Маю досвід з платинум блек, вони схожі за виключенням 10 і 30к ліміт на безкоштовне зняття закордоном. Платити цими картками не раджу, є відсоток за конвертацію валют. А от якщо знімати кеш в банкоматі - то картка стає вигідною
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 09:51

  platan_av написав:
kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:kreuz, доброго дня. Прямий обмін долар-євро не можливий. Через гривню можна робити обмін: з картки на картку, з картки на поточний рахунок, з поточного рахунку на картку.

У конкурентів є напряму, коли Альфа планує доганяти?
У кого?

для прикладу, в ОТР
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 10:17

  platan_av написав:Кто имеет опыт использования пакетной карты ультра за границей, имеет ли смысл?

Есть опыт. Если валюта счета совпадает с валютой платежа, то все работает. Если конвертация, то имеет смысл что-то другое поискать, если критичны дополнительные 1-2% за конвертацию.
Снимать нал в банкоматах возможно без комисии (см. п. выше), если местный банк не взымает свою.
Смысл имеет, если нет желания носить с собой мешок нала (в банкнотах и монетах) и будете в местах, где принимается данный тип карт.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
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