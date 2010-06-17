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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7059706070617062

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
188
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 18:34

wig платить лучше гривневой кредиткой без комиссии за конвертацию и получать свои мили, а евровая дебетка как раз чтобы снимать кэш бесплатно, если вдруг понадобилось
Seva
 
Повідомлень: 114
З нами з: 16.03.17
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 18:38

  Seva написав:евровая дебетка как раз чтобы снимать кэш бесплатно, если вдруг понадобилось

Боюсь, снимать с евровой дебетки фунт или лиру, выйдет слишком накладно.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4141
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 264 раз.
 
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  #<1 ... 7059706070617062
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