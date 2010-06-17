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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 тра, 2019 18:34
wig платить лучше гривневой кредиткой без комиссии за конвертацию и получать свои мили, а евровая дебетка как раз чтобы снимать кэш бесплатно, если вдруг понадобилось
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Seva
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Додано: Суб 04 тра, 2019 18:38
Seva написав:
евровая дебетка как раз чтобы снимать кэш бесплатно, если вдруг понадобилось
Боюсь, снимать с евровой дебетки фунт или лиру, выйдет слишком накладно.
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wig
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