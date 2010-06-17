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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 тра, 2019 18:34
wig платить лучше гривневой кредиткой без комиссии за конвертацию и получать свои мили, а евровая дебетка как раз чтобы снимать кэш бесплатно, если вдруг понадобилось
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Seva
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Додано: Суб 04 тра, 2019 18:38
Seva написав:
евровая дебетка как раз чтобы снимать кэш бесплатно, если вдруг понадобилось
Боюсь, снимать с евровой дебетки фунт или лиру, выйдет слишком накладно.
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wig
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Додано: Суб 04 тра, 2019 19:29
В последнее время так увлекся валютообменными операциями в мобильном МАБе, что не заметил, как сумма остатков на моих счетах в Альфа-Банке существенно превысила гарантируемую Фондом сумму. Было бы неплохо перенести некоторую сумму в $ с моей долларовой Ультры на Ультру жены, а оттуда, возможно, на депозит. Как это сделать максимально эффективно с точки зрения логистики? Возможен ли безналичный перевод в долларах между счетами клиентов внутри банка? Если нет, то возможно ли хотя бы выполнить поставленную задачу за один поход в отделение одного клиента: мне выдают доллары с моей карты и сразу же пополняют ими карту жены по номеру счета?
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Julio
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Додано: Суб 04 тра, 2019 19:34
Julio написав:
В последнее время так увлекся валютообменными операциями в мобильном МАБе, что не заметил, как сумма остатков на моих счетах в Альфа-Банке существенно превысила гарантируемую Фондом сумму. Было бы неплохо перенести некоторую сумму в $ с моей долларовой Ультры на Ультру жены, а оттуда, возможно, на депозит. Как это сделать максимально эффективно с точки зрения логистики? Возможен ли безналичный перевод в долларах между счетами клиентов внутри банка? Если нет, то возможно ли хотя бы выполнить поставленную задачу за один поход в отделение одного клиента: мне выдают доллары с моей карты и сразу же пополняют ими карту жены по номеру счета?
Берёте жену. Документы, карты свои и жены. Объясняете всё кассиру. И вуаля.
Только лимиты поднять не забудьте.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Суб 04 тра, 2019 19:35
Julio написав:В последнее время так увлекся валютообменными операциями в мобильном МАБе, что не заметил, как сумма остатков на моих счетах в Альфа-Банке существенно превысила гарантируемую Фондом сумму. Было бы неплохо перенести некоторую сумму в $ с моей долларовой Ультры на Ультру жены, а оттуда, возможно, на депозит. Как это сделать максимально эффективно с точки зрения логистики? Возможен ли безналичный перевод в долларах между счетами клиентов внутри банка? Если нет, то возможно ли хотя бы выполнить поставленную задачу за один поход в отделение одного клиента: мне выдают доллары с моей карты и сразу же пополняют ими карту жены по номеру счета?
Между клиентами нет.
Вариант снять с одного счета и положить на другой возможен, но чтобы все прошло максимально гладко, лучше наперёд договориться с менеджером (в идеале если есть персональный), ну или заказывать сумму(на всякий случай), и подойти к менеджеру вдвоём, и попросить оформить сразу обе операции.
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Faceless
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Додано: Суб 04 тра, 2019 19:49
Faceless
а зачем заказывать ?
просто сначала делают платежку на внесение виртуального нала, а потом о снятие его же
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Додано: Суб 04 тра, 2019 19:52
wig написав: Seva написав:wig
вы с евровой карты снимаете евровый кэш, какие курсы?
Нет. Зачем?
Евровой лучше заплатить, если есть кэшбек, или наличку с дома привезти.
Весь смысл снять с долларовой карты всякий тугрик, да так, что бы вышло выгоднее, чем даже в местной обменке.
У каждого своя выгода и обычаи. Мне лениво (небезопасно/так дольше при расчете/ и много других причин в пользу карты) возить кеш, если можно платить картой. Нужен кеш - пошел обналичился.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Son of Sun
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Додано: Суб 04 тра, 2019 19:52
Фантом написав: Julio написав:
В последнее время так увлекся валютообменными операциями в мобильном МАБе, что не заметил, как сумма остатков на моих счетах в Альфа-Банке существенно превысила гарантируемую Фондом сумму. Было бы неплохо перенести некоторую сумму в $ с моей долларовой Ультры на Ультру жены, а оттуда, возможно, на депозит. Как это сделать максимально эффективно с точки зрения логистики? Возможен ли безналичный перевод в долларах между счетами клиентов внутри банка? Если нет, то возможно ли хотя бы выполнить поставленную задачу за один поход в отделение одного клиента: мне выдают доллары с моей карты и сразу же пополняют ими карту жены по номеру счета?
Берёте жену. Документы, карты свои и жены. Объясняете всё кассиру. И вуаля.
Только лимиты поднять не забудьте.
С этим вариантом все понятно. Я надеялся, что можно как-то решить задачу без необходимости являться в отделение вдвоем и предварительного заказа наличной суммы. Чтобы организовать коллективный поход с женой в отделение в рабочее время, надо приложить определенные усилия. А нести наличные домой, отдавать жене, чтобы занесла в банк - пожалуй, мне будет проще и спокойнее занести их самому сразу после получения в одно из расположенных рядом отделений других банков.
Что, разве нельзя пополнить долларовую карту третьего лица по номеру счета или карты?
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Julio
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Додано: Суб 04 тра, 2019 20:04
Да вроде не спрашивали паспорт на мелочевке.
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wig
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Додано: Суб 04 тра, 2019 20:04
Julio написав: Фантом написав: Julio написав:
В последнее время так увлекся валютообменными операциями в мобильном МАБе, что не заметил, как сумма остатков на моих счетах в Альфа-Банке существенно превысила гарантируемую Фондом сумму. Было бы неплохо перенести некоторую сумму в $ с моей долларовой Ультры на Ультру жены, а оттуда, возможно, на депозит. Как это сделать максимально эффективно с точки зрения логистики? Возможен ли безналичный перевод в долларах между счетами клиентов внутри банка? Если нет, то возможно ли хотя бы выполнить поставленную задачу за один поход в отделение одного клиента: мне выдают доллары с моей карты и сразу же пополняют ими карту жены по номеру счета?
Берёте жену. Документы, карты свои и жены. Объясняете всё кассиру. И вуаля.
Только лимиты поднять не забудьте.
С этим вариантом все понятно. Я надеялся, что можно как-то решить задачу без необходимости являться в отделение вдвоем и предварительного заказа наличной суммы. Чтобы организовать коллективный поход с женой в отделение в рабочее время, надо приложить определенные усилия. А нести наличные домой, отдавать жене, чтобы занесла в банк - пожалуй, мне будет проще и спокойнее занести их самому сразу после получения в одно из расположенных рядом отделений других банков.
Что, разве нельзя пополнить долларовую карту третьего лица по номеру счета или карты?
Без Вас можно, теоретически. Без жены никак.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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