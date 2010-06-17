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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7060706170627063

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 20:12

  IMPRINTER написав:Faceless
а зачем заказывать ?
просто сначала делают платежку на внесение виртуального нала, а потом о снятие его же

В теории звучит правильно, но на деле может оказаться не все так просто. Два года назад я хотел в отделении Аваля продать $2250. Дело было утром, около 10 часов, мне сказали, что в кассе нет нужной суммы в гривне. Не беда, ответил я, мне и не нужны наличные, зачислите гривну на мой карточный счёт (открытый, кстати, в этом же отделении), я все равно буду перечислять ее безналом на счёт застройщика. Мне ответили (после телефонной консультации с компетентными товарищами), так нельзя, по правилам, чтобы купить у меня валюту, в кассе должна быть необходимая сумма в наличной гривне. В итоге продал баксы в соседнем отделении Привата, вернулся в Аваль и пополнил карту гривневым налом.
Julio
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 20:12

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:Faceless

а зачем заказывать ?
просто сначала делают платежку на внесение виртуального нала, а потом о снятие его же
Не факт, но могут отказать.
Почему : после проведения первой операции на валютном счету кассы может получится тупо минус. Можно, конечно, заводить документы в обратном порядке, но есть риск, что со второй операцией будет какая-то ошибка, и тогда беда для кассира.
И да, если сумма более 150к экв то не надо забывать о возможных вопросах происхождения средств, для банка это ж как будто нал принесли
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 20:20

Julio
ИМХО с февраля таких проблем не должно быть.
во всяком случае недавно в ощаде слышал диалог кассира и начальницы что сейчас придет клиент с 400К и купит баксы. кассир заерзала мол нету таких денег щас в кассе а как услышала что покупка баксов виртуальна так как тут же уйдет на депо то расслабилась и сказала что сколько угодно продаст.
если клиентам разрешили виртуально оперировать валютой то чем кассиры хуже? :roll:
mephala
 
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