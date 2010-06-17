Додано: Суб 04 тра, 2019 20:12

IMPRINTER написав: Faceless

а зачем заказывать ?

просто сначала делают платежку на внесение виртуального нала, а потом о снятие его же а зачем заказывать ?просто сначала делают платежку на внесение виртуального нала, а потом о снятие его же

В теории звучит правильно, но на деле может оказаться не все так просто. Два года назад я хотел в отделении Аваля продать $2250. Дело было утром, около 10 часов, мне сказали, что в кассе нет нужной суммы в гривне. Не беда, ответил я, мне и не нужны наличные, зачислите гривну на мой карточный счёт (открытый, кстати, в этом же отделении), я все равно буду перечислять ее безналом на счёт застройщика. Мне ответили (после телефонной консультации с компетентными товарищами), так нельзя, по правилам, чтобы купить у меня валюту, в кассе должна быть необходимая сумма в наличной гривне. В итоге продал баксы в соседнем отделении Привата, вернулся в Аваль и пополнил карту гривневым налом.