IMPRINTER написав:Faceless а зачем заказывать ? просто сначала делают платежку на внесение виртуального нала, а потом о снятие его же
В теории звучит правильно, но на деле может оказаться не все так просто. Два года назад я хотел в отделении Аваля продать $2250. Дело было утром, около 10 часов, мне сказали, что в кассе нет нужной суммы в гривне. Не беда, ответил я, мне и не нужны наличные, зачислите гривну на мой карточный счёт (открытый, кстати, в этом же отделении), я все равно буду перечислять ее безналом на счёт застройщика. Мне ответили (после телефонной консультации с компетентными товарищами), так нельзя, по правилам, чтобы купить у меня валюту, в кассе должна быть необходимая сумма в наличной гривне. В итоге продал баксы в соседнем отделении Привата, вернулся в Аваль и пополнил карту гривневым налом.
а зачем заказывать ? просто сначала делают платежку на внесение виртуального нала, а потом о снятие его же
Не факт, но могут отказать. Почему : после проведения первой операции на валютном счету кассы может получится тупо минус. Можно, конечно, заводить документы в обратном порядке, но есть риск, что со второй операцией будет какая-то ошибка, и тогда беда для кассира. И да, если сумма более 150к экв то не надо забывать о возможных вопросах происхождения средств, для банка это ж как будто нал принесли
Julio ИМХО с февраля таких проблем не должно быть. во всяком случае недавно в ощаде слышал диалог кассира и начальницы что сейчас придет клиент с 400К и купит баксы. кассир заерзала мол нету таких денег щас в кассе а как услышала что покупка баксов виртуальна так как тут же уйдет на депо то расслабилась и сказала что сколько угодно продаст. если клиентам разрешили виртуально оперировать валютой то чем кассиры хуже?
mephala написав:Julio ИМХО с февраля таких проблем не должно быть. во всяком случае недавно в ощаде слышал диалог кассира и начальницы что сейчас придет клиент с 400К и купит баксы. кассир заерзала мол нету таких денег щас в кассе а как услышала что покупка баксов виртуальна так как тут же уйдет на депо то расслабилась и сказала что сколько угодно продаст. если клиентам разрешили виртуально оперировать валютой то чем кассиры хуже?
я так делал в 2017 и в 2016. Не расстреляли и в то время. (Паспорт главное взять)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
mephala написав:ОфПреду 1. С какого перепугу в МАБе закрыть валютный ощадный можно только до 15:45? 2. Почему в отделении при закрытии валютного ощадного говорят что при закрытии могут выдать только через кассу (с обязательной продажей мелочи по курсу в гривне) и не могут закрыть прямо на текущий хотя я лично его открывал именно с текущего?
mephala, доброе утро. 1. Закрытие депозита в системе MyAlfaBank возможно в операционное время (понедельник-четверг 9:00 - 16:45; пятница и предпраздничные дни до 15:45). 2. Уточните, пожалуйста, в какое отделение обращались.