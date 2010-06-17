konokrad написав:Господа! Открыл долларовую допку к гривневому "погорельцу". В акцепте указан пакет услуг "Комфорт" без ФГВФЛ Вопрос, будет ли плата 10 грн в месяц за пакет? Вроде ж допка - не должно быть, но настораживает отсутствие в акцепте приписки к "Комфорту" ФГВФЛ Может просто девочка 5 букв не допечатала... Кто открывал? Как на практике? Так вот, пока лопатил тарифы с ФГВФЛ и без ФГВФЛ, обнаружил, что с 24.05.19 СМСочки "погорельцам" 8 грн стоить будут: https://alfabank.ua/upload/tarrifs_comfort_fgvfl_24.05.19.pdf Возьмите на заметку Если это не обсуждалось ранее
konokrad, доброе утро. Если открываете другой счет в пакете ФГВФЛ, он действует на стандартных условиях: лимиты снятия стандартные как для Комфорта, есть ежемесячное РКО при невыполнении условий покупок или остатков.
mephala написав:ОфПреду 1. С какого перепугу в МАБе закрыть валютный ощадный можно только до 15:45? 2. Почему в отделении при закрытии валютного ощадного говорят что при закрытии могут выдать только через кассу (с обязательной продажей мелочи по курсу в гривне) и не могут закрыть прямо на текущий хотя я лично его открывал именно с текущего?
mephala, доброе утро. 1. Закрытие депозита в системе MyAlfaBank возможно в операционное время (понедельник-четверг 9:00 - 16:45; пятница и предпраздничные дни до 15:45). 2. Уточните, пожалуйста, в какое отделение обращались.
да мне интересно для себя что бы понимал что мне делать в будущем в подобной ситуации - она действительно не могла закрыть ощадный валютный прямо на текущий валютный? для полноты картины напишу что депо мало того что мной был открыт в МАБе так я пошел его закрывать в отделение в пятницу после 15:45 так как закрыть сам не смог (хотя я не понимаю почему для МАБа опер день закончился а для менеджера нет)
Seva написав:А зачем? Речь ведь о карточных и текущих счетах, а не о депозитных? При чем тут фонд? Или я чего-то не понимаю и рискую деньгами, если у меня их в банке на счетах (не депозитах) больше 200к?
Ризикуєте звичайно усією сумою, що зверху гарантованої фондом 200 кгрн, бо він з усіх Ваших рахунків (як поточних, так і депозитних) поверне не більше...
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