Додано: Пон 06 тра, 2019 08:27

Alfa_Bank написав: mephala написав: ОфПреду

1. С какого перепугу в МАБе закрыть валютный ощадный можно только до 15:45?

2. Почему в отделении при закрытии валютного ощадного говорят что при закрытии могут выдать только через кассу (с обязательной продажей мелочи по курсу в гривне) и не могут закрыть прямо на текущий хотя я лично его открывал именно с текущего? ОфПреду1. С какого перепугу в МАБе закрыть валютный ощадный можно только до 15:45?2. Почему в отделении при закрытии валютного ощадного говорят что при закрытии могут выдать только через кассу (с обязательной продажей мелочи по курсу в гривне) и не могут закрыть прямо на текущий хотя я лично его открывал именно с текущего?

mephala, доброе утро.

1. Закрытие депозита в системе MyAlfaBank возможно в операционное время (понедельник-четверг 9:00 - 16:45; пятница и предпраздничные дни до 15:45).

2. Уточните, пожалуйста, в какое отделение обращались. mephala, доброе утро.1. Закрытие депозита в системе MyAlfaBank возможно в операционное время (понедельник-четверг 9:00 - 16:45; пятница и предпраздничные дни до 15:45).2. Уточните, пожалуйста, в какое отделение обращались.

да мне интересно для себя что бы понимал что мне делать в будущем в подобной ситуации - она действительно не могла закрыть ощадный валютный прямо на текущий валютный?для полноты картины напишу что депо мало того что мной был открыт в МАБе так я пошел его закрывать в отделение в пятницу после 15:45 так как закрыть сам не смог (хотя я не понимаю почему для МАБа опер день закончился а для менеджера нет)