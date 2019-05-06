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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7062706370647065>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 08:02

  konokrad написав:Господа!
Открыл долларовую допку к гривневому "погорельцу".
В акцепте указан пакет услуг "Комфорт" без ФГВФЛ :shock:
Вопрос, будет ли плата 10 грн в месяц за пакет?
Вроде ж допка - не должно быть, но настораживает отсутствие в акцепте приписки к "Комфорту" ФГВФЛ :roll: Может просто девочка 5 букв не допечатала... :roll: :mrgreen:
Кто открывал? Как на практике?
Так вот, пока лопатил тарифы с ФГВФЛ и без ФГВФЛ, обнаружил, что с 24.05.19 СМСочки "погорельцам" 8 грн стоить будут:
https://alfabank.ua/upload/tarrifs_comfort_fgvfl_24.05.19.pdf
Возьмите на заметку
Если это не обсуждалось ранее :roll:

konokrad, доброе утро. Если открываете другой счет в пакете ФГВФЛ, он действует на стандартных условиях: лимиты снятия стандартные как для Комфорта, есть ежемесячное РКО при невыполнении условий покупок или остатков.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 08:27

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
1. С какого перепугу в МАБе закрыть валютный ощадный можно только до 15:45?
2. Почему в отделении при закрытии валютного ощадного говорят что при закрытии могут выдать только через кассу (с обязательной продажей мелочи по курсу в гривне) и не могут закрыть прямо на текущий хотя я лично его открывал именно с текущего?

mephala, доброе утро.
1. Закрытие депозита в системе MyAlfaBank возможно в операционное время (понедельник-четверг 9:00 - 16:45; пятница и предпраздничные дни до 15:45).
2. Уточните, пожалуйста, в какое отделение обращались.


да мне интересно для себя что бы понимал что мне делать в будущем в подобной ситуации - она действительно не могла закрыть ощадный валютный прямо на текущий валютный?
для полноты картины напишу что депо мало того что мной был открыт в МАБе так я пошел его закрывать в отделение в пятницу после 15:45 так как закрыть сам не смог (хотя я не понимаю почему для МАБа опер день закончился а для менеджера нет)
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 08:36

Re: Альфа-Банк

V2 написав:
  freelanc написав:Если картой оплачивать коммуналку через сайт приватбанка, это будет считаться покупкой?
Спасибо.


Так, буде покупкою.
ТАСя ще й заплатить кешбек ;)
И приват ещё процент снимет за чужую карту.
anis
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 08:54

  anis написав:
V2 написав:
  freelanc написав:Если картой оплачивать коммуналку через сайт приватбанка, это будет считаться покупкой?
Спасибо.


Так, буде покупкою.
ТАСя ще й заплатить кешбек ;)
И приват ещё процент снимет за чужую карту.

Используйте "некст", а не старый п24 и не снимет никакого доп. процента (но снимет 1 или 3 грн. за платеж в зависимости от поставщика, но эту плату снимает и с приватовских карт)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 09:13

  Seva написав:А зачем? Речь ведь о карточных и текущих счетах, а не о депозитных? При чем тут фонд? Или я чего-то не понимаю и рискую деньгами, если у меня их в банке на счетах (не депозитах) больше 200к? :D

Ризикуєте звичайно усією сумою, що зверху гарантованої фондом 200 кгрн, бо він з усіх Ваших рахунків (як поточних, так і депозитних) поверне не більше...
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 09:29

Re: Альфа-Банк

  kreuz написав:що зверху гарантованої фондом 200 кгрн,

Та вже ж пообіцяв Ворушилін що зробить 500К цього року
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 09:37

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
1. С какого перепугу в МАБе закрыть валютный ощадный можно только до 15:45?
2. Почему в отделении при закрытии валютного ощадного говорят что при закрытии могут выдать только через кассу (с обязательной продажей мелочи по курсу в гривне) и не могут закрыть прямо на текущий хотя я лично его открывал именно с текущего?

mephala, доброе утро.
1. Закрытие депозита в системе MyAlfaBank возможно в операционное время (понедельник-четверг 9:00 - 16:45; пятница и предпраздничные дни до 15:45).
2. Уточните, пожалуйста, в какое отделение обращались.


да мне интересно для себя что бы понимал что мне делать в будущем в подобной ситуации - она действительно не могла закрыть ощадный валютный прямо на текущий валютный?
для полноты картины напишу что депо мало того что мной был открыт в МАБе так я пошел его закрывать в отделение в пятницу после 15:45 так как закрыть сам не смог (хотя я не понимаю почему для МАБа опер день закончился а для менеджера нет)

Как правило, при закрытии сберегательного депозита в отделении можно указать на какой счет зачислить денежные средства. Это может быть как счет кассы, так и текущий счет 2620.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 09:44

  greenozon написав:
  kreuz написав:що зверху гарантованої фондом 200 кгрн,

Та вже ж пообіцяв Ворушилін що зробить 500К цього року

Може Ви ще йому особисто в управління віддасте своїх півляма під його чесне робінбобове слівце? ; ) Вже в нас був той, що обіцянки-цяцянки давав, а потім опа, й одного строку не вистачило, щоб свій же законопрожект підписати. Та й відколи це тутешня стріляна публіка такими примарними обіцянками керується в прийнятті рішень стосовно власних кревно зароблених?..
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:27

  Alfa_Bank написав:Как правило, при закрытии сберегательного депозита в отделении можно указать на какой счет зачислить денежные средства. Это может быть как счет кассы, так и текущий счет 2620.

от меня сильно смутило ваше "как правило"
т.е. бывают ситуации когда нельзя выбрать?
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:44

Кэш Ю клуб

Впервые наколядовал 66 бонусов. Согласно условиям, https://cashuclub.com.ua/ru/regulations минимальная сумма для вывода 62,11 бонусов. Нажимаю использовать, пишет: "Нужно больше бонусов!" Покупки по счету прошли.
Что делаю не так?
П.С. Готовых покупок на 50-53 грн- нет.
lel
 
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