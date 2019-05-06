lel написав:Впервые наколядовал 66 бонусов. Согласно условиям, https://cashuclub.com.ua/ru/regulations минимальная сумма для вывода 62,11 бонусов. Нажимаю использовать, пишет: "Нужно больше бонусов!" Покупки по счету прошли. Что делаю не так? П.С. Готовых покупок на 50-53 грн- нет.
покупка может быть компенсирована только ЦЕЛИКОМ. так что вы сами на свой вопрос и ответили - покупок на 50-53 грн нет а значит нечего и компенсировать.
Подскажите по условиям Ощадного депозита. Действует ли ещё условие при котором сумма положенная на Ощадный должна пробежать 2недели,после которых её можно снять без комиссии? Хочу положить,но снимать планировал дней через 5. Боюсь попасть на комиссию. Или лучше на Дох.сейф положить?
VanKiss написав:Подскажите по условиям Ощадного депозита. Действует ли ещё условие при котором сумма положенная на Ощадный должна пробежать 2недели,после которых её можно снять без комиссии? Хочу положить,но снимать планировал дней через 5. Боюсь попасть на комиссию. Или лучше на Дох.сейф положить?
А это шо и НАЛа такое правило касается? Положить откуда? Безнал со счета/СЭП или наличку через АТМ/кассу? Снять с Ощада куда? В кассе или на карту?