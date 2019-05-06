RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7062706370647065

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:51

  lel написав:Впервые наколядовал 66 бонусов. Согласно условиям, https://cashuclub.com.ua/ru/regulations минимальная сумма для вывода 62,11 бонусов. Нажимаю использовать, пишет: "Нужно больше бонусов!" Покупки по счету прошли.
Что делаю не так?
П.С. Готовых покупок на 50-53 грн- нет.

покупка может быть компенсирована только ЦЕЛИКОМ.
так что вы сами на свой вопрос и ответили - покупок на 50-53 грн нет а значит нечего и компенсировать.
mephala
 
Повідомлень: 4369
З нами з: 07.04.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:53

Alfa_Bank, виписку в мобільній версії МАБа планують зробити?
Кочевник
 
Повідомлень: 760
З нами з: 16.02.17
Подякував: 142 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:57

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:Как правило, при закрытии сберегательного депозита в отделении можно указать на какой счет зачислить денежные средства. Это может быть как счет кассы, так и текущий счет 2620.

от меня сильно смутило ваше "как правило"
т.е. бывают ситуации когда нельзя выбрать?

Таких ситуаций быть не должно. Напишу в ЛС комментарии от отделения, чтоб было более понятно.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6228
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:08

  Кочевник написав:Alfa_Bank, виписку в мобільній версії МАБа планують зробити?

Влітку планується оновлення виписки в мобільній версії, деталі поки не можу надати.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6228
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:15

Re: Альфа-Банк

Подскажите по условиям Ощадного депозита. Действует ли ещё условие при котором сумма положенная на Ощадный должна пробежать 2недели,после которых её можно снять без комиссии? Хочу положить,но снимать планировал дней через 5. Боюсь попасть на комиссию.
Или лучше на Дох.сейф положить?
VanKiss
 
Повідомлень: 4
З нами з: 13.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:25

  VanKiss написав:Подскажите по условиям Ощадного депозита. Действует ли ещё условие при котором сумма положенная на Ощадный должна пробежать 2недели,после которых её можно снять без комиссии? Хочу положить,но снимать планировал дней через 5. Боюсь попасть на комиссию.
Или лучше на Дох.сейф положить?

А это шо и НАЛа такое правило касается?
Положить откуда? Безнал со счета/СЭП или наличку через АТМ/кассу?
Снять с Ощада куда? В кассе или на карту?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28103
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2263 раз.
Подякували: 3256 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 7062706370647065
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Avatar, mephala, ramaz, VanKiss, Кочевник і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1211, 1212, 1213
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12126 1751698
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 тра, 2019 11:13
Goodman
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 621, 622, 623
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6226 1474727
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 тра, 2019 11:05
_hunter
Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 1 ... 195, 196, 197
Anonymous » Вів 01 лют, 2005 15:35
1967 615351
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 тра, 2019 05:58
Искатель

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (70645)
06.05.2019 12:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.