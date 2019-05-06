lel написав:Впервые наколядовал 66 бонусов. Согласно условиям, https://cashuclub.com.ua/ru/regulations минимальная сумма для вывода 62,11 бонусов. Нажимаю использовать, пишет: "Нужно больше бонусов!" Покупки по счету прошли. Что делаю не так? П.С. Готовых покупок на 50-53 грн- нет.
покупка может быть компенсирована только ЦЕЛИКОМ. так что вы сами на свой вопрос и ответили - покупок на 50-53 грн нет а значит нечего и компенсировать.
Подскажите по условиям Ощадного депозита. Действует ли ещё условие при котором сумма положенная на Ощадный должна пробежать 2недели,после которых её можно снять без комиссии? Хочу положить,но снимать планировал дней через 5. Боюсь попасть на комиссию. Или лучше на Дох.сейф положить?
VanKiss написав:Подскажите по условиям Ощадного депозита. Действует ли ещё условие при котором сумма положенная на Ощадный должна пробежать 2недели,после которых её можно снять без комиссии? Хочу положить,но снимать планировал дней через 5. Боюсь попасть на комиссию. Или лучше на Дох.сейф положить?
А это шо и НАЛа такое правило касается? Положить откуда? Безнал со счета/СЭП или наличку через АТМ/кассу? Снять с Ощада куда? В кассе или на карту?
Востаннє редагувалось clientage в Пон 06 тра, 2019 11:38, всього редагувалось 1 раз.
VanKiss написав:Подскажите по условиям Ощадного депозита. Действует ли ещё условие при котором сумма положенная на Ощадный должна пробежать 2недели,после которых её можно снять без комиссии? Хочу положить,но снимать планировал дней через 5. Боюсь попасть на комиссию. Или лучше на Дох.сейф положить?
снять нал с ощадного так и осталось - отлежка меньше 14 дней будет 1% комиса если крутить безнал внутри банка то нет этих ограничений. судя по тому что знаете что такое сдохсейф то значит есть пакетная карта. снимать нал в кассе можно через нее но согласно ограничений пакета.
VanKiss написав:Подскажите по условиям Ощадного депозита. Действует ли ещё условие при котором сумма положенная на Ощадный должна пробежать 2недели,после которых её можно снять без комиссии? Хочу положить,но снимать планировал дней через 5. Боюсь попасть на комиссию. Или лучше на Дох.сейф положить?
Сегодня мне окончательно отказали в аренде сейфа, который я арендовал последние 5 лет, по договору от мая 2014 года. Без каких либо объяснений причин.
Замечу, что ячейка оплачивается по предоплате, я правоздатний гражданин и объективных оснований для отказа не было.
В связи с чем, составляю претензию в банк и подаю позов до суду, с требованием признать отказ банка незаконным и обязать возобновить договор на аренду ячейки. Именно в открытом судебном заседании буду требовать представителя банка огласить причины отказа.
Allerapx написав:Сегодня мне окончательно отказали в аренде сейфа, который я арендовал последние 5 лет, по договору от мая 2014 года. Без каких либо объяснений причин.
Замечу, что ячейка оплачивается по предоплате, я правоздатний гражданин и объективных оснований для отказа не было.
В связи с чем, составляю претензию в банк и подаю позов до суду, с требованием признать отказ банка незаконным и обязать возобновить договор на аренду ячейки. Именно в открытом судебном заседании буду требовать представителя банка огласить причины отказа.
О чем буду информировать тут, на форуме.
Вряд ли у банка есть хоть какие-то обязательства объяснять причины не продления (речь ведь о продлении?) договора. И уверен, суд, если он состоится, скажет то же самое.