Allerapx написав:Сегодня мне окончательно отказали в аренде сейфа, который я арендовал последние 5 лет, по договору от мая 2014 года. Без каких либо объяснений причин.
Замечу, что ячейка оплачивается по предоплате, я правоздатний гражданин и объективных оснований для отказа не было.
В связи с чем, составляю претензию в банк и подаю позов до суду, с требованием признать отказ банка незаконным и обязать возобновить договор на аренду ячейки. Именно в открытом судебном заседании буду требовать представителя банка огласить причины отказа.
О чем буду информировать тут, на форуме.
Банк явно считает вас "токсичным" клиентом по каким-то причинам. И действует соответственно этому.
curiousobro написав:Банк явно считает вас "токсичным" клиентом по каким-то причинам. И действует соответственно этому.
Ну вот и хочу понять, откуда эта токсичность, единственное как можно это сделать - суд 5 лет было все норм, через банк не раз работал, документы которые менял на новые предоставлял моментально. Кредитов не брал, кредитная история в норме.
В других банках открывают банковские продукты без проблем, я забил бы.. но 5 лет арендовал сейф, я привык, удобное место..
а такой отказ меня просто оскорбил... как будто афроамериканец в штатах сотню лет назад
Согласился, если бы речь шла о карте с кредитным лимитом, где учитывается социальная составляющая клиента, платежеспособность, и прочее. Тогда банк отказал бы без объяснения причин.
Но для аренды ячейки нужна лишь правоздатнисть клиента, а отказать лишь потому что "он мне не нравится" не могут. Я такое же как и тот человек который в итоге арендует мою ячейку.
Ну если юрист банка в суде найдет законные основания не разглашать причины отказа (хотя сомневаюсь) и суд это подтвердит - окей, без проблем, опубликую тут то что будет.
Если вам просто не продлили договор, то причина известна заранее - в соответствии с ГК Украины, надо быть особенным любителем острых ощущений, чтобы идти в суд и это услышать от юриста банка. Если разорвали договор до окончания срока - тогда это действительно нарушение обязательственного права со стороны банка, но у вас же не так?
Востаннє редагувалось Stringer в Пон 06 тра, 2019 12:29, всього редагувалось 1 раз.
Allerapx написав:Сегодня мне окончательно отказали в аренде сейфа, который я арендовал последние 5 лет, по договору от мая 2014 года. Без каких либо объяснений причин.
Замечу, что ячейка оплачивается по предоплате, я правоздатний гражданин и объективных оснований для отказа не было.
В связи с чем, составляю претензию в банк и подаю позов до суду, с требованием признать отказ банка незаконным и обязать возобновить договор на аренду ячейки. Именно в открытом судебном заседании буду требовать представителя банка огласить причины отказа.
О чем буду информировать тут, на форуме.
Allerapx, добрый день. Всю информацию, что могла, вам написала в пятницу в ЛС. Ваш письменный запрос готовы рассмотреть.
Allerapx написав: как будто афроамериканец в штатах сотню лет назад
Это все хорошо, но перечитайте договор. Есть ли там пункт о безусловности пролонгации? Или же написано что-то типа "в случае если за неделю до истечения срока действия договора аренды ячейки ни одна из сторон не пожелала его расторгнуть"...? Если ничего подобного нет идите в суд и требуйте. Если же он есть и банк предупредил вас о непродлении в поедусмотренный срок, то вам никто ничего не обязан. Просто срок действия договора подошёл к концу и то что он действительно длился 5 лет не имеет никакого значения. Причина может быть любой (например банк решил на этом место оборудовать комнату отдыха для своих сотрудников) - вам её никто оглашать, извините, не обязан.
Allerapx написав: как будто афроамериканец в штатах сотню лет назад
Это все хорошо, но перечитайте договор. Есть ли там пункт о безусловности пролонгации? Или же написано что-то типа "в случае если за неделю до истечения срока действия договора аренды ячейки ни одна из сторон не пожелала его расторгнуть"...? Если ничего подобного нет идите в суд и требуйте. Если же он есть и банк предупредил вас о непродлении в поедусмотренный срок, то вам никто ничего не обязан. Просто срок действия договора подошёл к концу и то что он действительно длился 5 лет не имеет никакого значения. Причина может быть любой (например банк решил на этом место оборудовать комнату отдыха для своих сотрудников) - вам её никто оглашать, извините, не обязан.
Та даже если этого в договоре нет - любая сторона имеет право не продлевать договор по окончании его действия, заблаговременно предупредив об этом - это закреплено законодательно
В свете того что обсуждается - все упирается в то, что любое взаимоотношение сторон происходит по обоюдному согласию. т.е. обе стороны должны хотеть продолжать сотрудничество и любая из них может отказаться без пояснения причин отказа. а есть ли сферы деятельности закрепленые законом что если клиент захотел то ему обязаны предоставить товар/услугу?
mephala написав:В свете того что обсуждается - все упирается в то, что любое взаимоотношение сторон происходит по обоюдному согласию. т.е. обе стороны должны хотеть продолжать сотрудничество и любая из них может отказаться без пояснения причин отказа. а есть ли сферы деятельности закрепленые законом что если клиент захотел то ему обязаны предоставить товар/услугу?
Есть конечно. По нынешнему законодательству вам не могут прекратить подачу электроэнергии и газа даже если вы за них не платите. Не могут сократить (разорвать трудовой договор по сокращению штатов) с беременной сотрудницей и т.п
Первое - объективных оснований отказа нет, то есть ячейку которую я арендовал ранее может арендовать сейчас любой. Второе - если нет законных оснований, нельзя делить клиентов на тех кто нравится и тех кто не нравится. Есть условия, они выполняются - услуга предоставляется. Это как одному клиенту продавать колбасу и пускать в магазин, а другого нет
Но сразу замечу, я не говорю про продукты типо карт с кредитным лимитом, где действительно одной правоздатности гражданина не достаточно. И проверяются другие факторы - работа, майно, социальный статус, прочее.
Востаннє редагувалось Allerapx в Пон 06 тра, 2019 13:05, всього редагувалось 1 раз.