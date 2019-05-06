Додано: Пон 06 тра, 2019 12:37

Allerapx написав: как будто афроамериканец в штатах сотню лет назад как будто афроамериканец в штатах сотню лет назад

Это все хорошо, но перечитайте договор. Есть ли там пункт о безусловности пролонгации? Или же написано что-то типа "в случае если за неделю до истечения срока действия договора аренды ячейки ни одна из сторон не пожелала его расторгнуть"...? Если ничего подобного нет идите в суд и требуйте. Если же он есть и банк предупредил вас о непродлении в поедусмотренный срок, то вам никто ничего не обязан. Просто срок действия договора подошёл к концу и то что он действительно длился 5 лет не имеет никакого значения. Причина может быть любой (например банк решил на этом место оборудовать комнату отдыха для своих сотрудников) - вам её никто оглашать, извините, не обязан.