RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7064706570667067>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:05

  Allerapx написав:Сегодня мне окончательно отказали в аренде сейфа, который я арендовал последние 5 лет, по договору от мая 2014 года. Без каких либо объяснений причин.

Замечу, что ячейка оплачивается по предоплате, я правоздатний гражданин и объективных оснований для отказа не было.

В связи с чем, составляю претензию в банк и подаю позов до суду, с требованием признать отказ банка незаконным и обязать возобновить договор на аренду ячейки.
Именно в открытом судебном заседании буду требовать представителя банка огласить причины отказа.

О чем буду информировать тут, на форуме.


Банк явно считает вас "токсичным" клиентом по каким-то причинам.
И действует соответственно этому.
curiousobro
 
Повідомлень: 1988
З нами з: 21.07.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:06

Faceless

Согласился, если бы речь шла о карте с кредитным лимитом, где учитывается социальная составляющая клиента, платежеспособность, и прочее. Тогда банк отказал бы без объяснения причин.

Но для аренды ячейки нужна лишь правоздатнисть клиента, а отказать лишь потому что "он мне не нравится" не могут. Я такое же как и тот человек который в итоге арендует мою ячейку.

Ну если юрист банка в суде найдет законные основания не разглашать причины отказа (хотя сомневаюсь) и суд это подтвердит - окей, без проблем, опубликую тут то что будет.
Allerapx
 
Повідомлень: 252
З нами з: 08.10.11
Подякував: 13 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:10

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Банк явно считает вас "токсичным" клиентом по каким-то причинам.
И действует соответственно этому.


Ну вот и хочу понять, откуда эта токсичность, единственное как можно это сделать - суд :)
5 лет было все норм, через банк не раз работал, документы которые менял на новые предоставлял моментально. Кредитов не брал, кредитная история в норме.

В других банках открывают банковские продукты без проблем, я забил бы.. но 5 лет арендовал сейф, я привык, удобное место..

а такой отказ меня просто оскорбил... как будто афроамериканец в штатах сотню лет назад
Allerapx
 
Повідомлень: 252
З нами з: 08.10.11
Подякував: 13 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:28

  Allerapx написав:Faceless

Согласился, если бы речь шла о карте с кредитным лимитом, где учитывается социальная составляющая клиента, платежеспособность, и прочее. Тогда банк отказал бы без объяснения причин.

Но для аренды ячейки нужна лишь правоздатнисть клиента, а отказать лишь потому что "он мне не нравится" не могут. Я такое же как и тот человек который в итоге арендует мою ячейку.

Ну если юрист банка в суде найдет законные основания не разглашать причины отказа (хотя сомневаюсь) и суд это подтвердит - окей, без проблем, опубликую тут то что будет.

Если вам просто не продлили договор, то причина известна заранее - в соответствии с ГК Украины, надо быть особенным любителем острых ощущений, чтобы идти в суд и это услышать от юриста банка.
Если разорвали договор до окончания срока - тогда это действительно нарушение обязательственного права со стороны банка, но у вас же не так?
Востаннє редагувалось Stringer в Пон 06 тра, 2019 12:29, всього редагувалось 1 раз.
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9365
З нами з: 23.01.13
Подякував: 272 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:28

  Allerapx написав:Сегодня мне окончательно отказали в аренде сейфа, который я арендовал последние 5 лет, по договору от мая 2014 года. Без каких либо объяснений причин.

Замечу, что ячейка оплачивается по предоплате, я правоздатний гражданин и объективных оснований для отказа не было.

В связи с чем, составляю претензию в банк и подаю позов до суду, с требованием признать отказ банка незаконным и обязать возобновить договор на аренду ячейки.
Именно в открытом судебном заседании буду требовать представителя банка огласить причины отказа.

О чем буду информировать тут, на форуме.

Allerapx, добрый день. Всю информацию, что могла, вам написала в пятницу в ЛС. Ваш письменный запрос готовы рассмотреть.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6230
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:37

  Allerapx написав: как будто афроамериканец в штатах сотню лет назад

Это все хорошо, но перечитайте договор. Есть ли там пункт о безусловности пролонгации? Или же написано что-то типа "в случае если за неделю до истечения срока действия договора аренды ячейки ни одна из сторон не пожелала его расторгнуть"...? Если ничего подобного нет идите в суд и требуйте. Если же он есть и банк предупредил вас о непродлении в поедусмотренный срок, то вам никто ничего не обязан. Просто срок действия договора подошёл к концу и то что он действительно длился 5 лет не имеет никакого значения. Причина может быть любой (например банк решил на этом место оборудовать комнату отдыха для своих сотрудников) - вам её никто оглашать, извините, не обязан.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1934
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:45

  Flamingo написав:
  Allerapx написав: как будто афроамериканец в штатах сотню лет назад

Это все хорошо, но перечитайте договор. Есть ли там пункт о безусловности пролонгации? Или же написано что-то типа "в случае если за неделю до истечения срока действия договора аренды ячейки ни одна из сторон не пожелала его расторгнуть"...? Если ничего подобного нет идите в суд и требуйте. Если же он есть и банк предупредил вас о непродлении в поедусмотренный срок, то вам никто ничего не обязан. Просто срок действия договора подошёл к концу и то что он действительно длился 5 лет не имеет никакого значения. Причина может быть любой (например банк решил на этом место оборудовать комнату отдыха для своих сотрудников) - вам её никто оглашать, извините, не обязан.

Та даже если этого в договоре нет - любая сторона имеет право не продлевать договор по окончании его действия, заблаговременно предупредив об этом - это закреплено законодательно
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9365
З нами з: 23.01.13
Подякував: 272 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:52

Re: Альфа-Банк

В свете того что обсуждается - все упирается в то, что любое взаимоотношение сторон происходит по обоюдному согласию. т.е. обе стороны должны хотеть продолжать сотрудничество и любая из них может отказаться без пояснения причин отказа. а есть ли сферы деятельности закрепленые законом что если клиент захотел то ему обязаны предоставить товар/услугу?
mephala
 
Повідомлень: 4372
З нами з: 07.04.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 13:00

  mephala написав:В свете того что обсуждается - все упирается в то, что любое взаимоотношение сторон происходит по обоюдному согласию. т.е. обе стороны должны хотеть продолжать сотрудничество и любая из них может отказаться без пояснения причин отказа. а есть ли сферы деятельности закрепленые законом что если клиент захотел то ему обязаны предоставить товар/услугу?

Есть конечно. По нынешнему законодательству вам не могут прекратить подачу электроэнергии и газа даже если вы за них не платите. Не могут сократить (разорвать трудовой договор по сокращению штатов) с беременной сотрудницей и т.п
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1934
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 13:05

Re: Альфа-Банк

Первое - объективных оснований отказа нет, то есть ячейку которую я арендовал ранее может арендовать сейчас любой.
Второе - если нет законных оснований, нельзя делить клиентов на тех кто нравится и тех кто не нравится. Есть условия, они выполняются - услуга предоставляется. Это как одному клиенту продавать колбасу и пускать в магазин, а другого нет :)

Но сразу замечу, я не говорю про продукты типо карт с кредитным лимитом, где действительно одной правоздатности гражданина не достаточно. И проверяются другие факторы - работа, майно, социальный статус, прочее.
Востаннє редагувалось Allerapx в Пон 06 тра, 2019 13:05, всього редагувалось 1 раз.
Allerapx
 
Повідомлень: 252
З нами з: 08.10.11
Подякував: 13 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7064706570667067>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: klug, kostya77, PUnder, vollena71 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 1 ... 195, 196, 197
Anonymous » Вів 01 лют, 2005 15:35
1968 615387
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 тра, 2019 11:39
Stringer
А-Банк 1 ... 1211, 1212, 1213
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12126 1751794
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 тра, 2019 11:13
Goodman
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 621, 622, 623
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6226 1474761
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 тра, 2019 11:05
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13317)
06.05.2019 14:07
EximBonus Bot (317)
06.05.2019 14:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.