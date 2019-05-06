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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7064706570667067

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 13:05

Flamingo
а как тогда целые дома отключают от газа и электричества?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 13:05

  Alfa_Bank написав:
  konokrad написав:Господа!
Открыл долларовую допку к гривневому "погорельцу".
В акцепте указан пакет услуг "Комфорт" без ФГВФЛ.
Вопрос, будет ли плата 10 грн в месяц за пакет?
Вроде ж допка - не должно быть, но настораживает отсутствие в акцепте приписки к "Комфорту" ФГВФЛ :roll: Может просто девочка 5 букв не допечатала... :roll: :mrgreen:
Кто открывал? Как на практике?
Так вот, пока лопатил тарифы с ФГВФЛ и без ФГВФЛ, обнаружил, что с 24.05.19 СМСочки "погорельцам" 8 грн стоить будут:
https://alfabank.ua/upload/tarrifs_comfort_fgvfl_24.05.19.pdf
Возьмите на заметку
Если это не обсуждалось ранее :roll:

konokrad, доброе утро. Если открываете другой счет в пакете ФГВФЛ, он действует на стандартных условиях: лимиты снятия стандартные как для Комфорта, есть ежемесячное РКО при невыполнении условий покупок или остатков.

В моём случае необходимо сделать 8 покупок именно с этой долларовой карты?
Или можно с гривневого Комфорта ФГВФЛ?
Не совсем понимаю, эти карты в одном пакете или в разных :oops:
Я просил оформить долларовую доп карту именно к гривневому Комфорту ФГВФЛ.
Они же, по идее, должны быть в одном пакете?
Дабы не засорять ветку прошу ответить в личные сообщения.
Туда же Вам отправляю свою идентификационную информацию.
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https://goo.gl/1DJ74M , https://goo.gl/5dVoMp
konokrad
 
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  #<1 ... 7064706570667067
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