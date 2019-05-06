Flamingo
а как тогда целые дома отключают от газа и электричества?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 тра, 2019 13:05
В моём случае необходимо сделать 8 покупок именно с этой долларовой карты?
Или можно с гривневого Комфорта ФГВФЛ?
Не совсем понимаю, эти карты в одном пакете или в разных
Я просил оформить долларовую доп карту именно к гривневому Комфорту ФГВФЛ.
Они же, по идее, должны быть в одном пакете?
Дабы не засорять ветку прошу ответить в личные сообщения.
Туда же Вам отправляю свою идентификационную информацию.
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