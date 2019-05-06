konokrad написав:Господа! Открыл долларовую допку к гривневому "погорельцу". В акцепте указан пакет услуг "Комфорт" без ФГВФЛ. Вопрос, будет ли плата 10 грн в месяц за пакет? Вроде ж допка - не должно быть, но настораживает отсутствие в акцепте приписки к "Комфорту" ФГВФЛ Может просто девочка 5 букв не допечатала... Кто открывал? Как на практике? Так вот, пока лопатил тарифы с ФГВФЛ и без ФГВФЛ, обнаружил, что с 24.05.19 СМСочки "погорельцам" 8 грн стоить будут: https://alfabank.ua/upload/tarrifs_comfort_fgvfl_24.05.19.pdf Возьмите на заметку Если это не обсуждалось ранее
konokrad, доброе утро. Если открываете другой счет в пакете ФГВФЛ, он действует на стандартных условиях: лимиты снятия стандартные как для Комфорта, есть ежемесячное РКО при невыполнении условий покупок или остатков.
В моём случае необходимо сделать 8 покупок именно с этой долларовой карты? Или можно с гривневого Комфорта ФГВФЛ? Не совсем понимаю, эти карты в одном пакете или в разных Я просил оформить долларовую доп карту именно к гривневому Комфорту ФГВФЛ. Они же, по идее, должны быть в одном пакете? Дабы не засорять ветку прошу ответить в личные сообщения. Туда же Вам отправляю свою идентификационную информацию.
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mephala написав:В свете того что обсуждается - все упирается в то, что любое взаимоотношение сторон происходит по обоюдному согласию. т.е. обе стороны должны хотеть продолжать сотрудничество и любая из них может отказаться без пояснения причин отказа. а есть ли сферы деятельности закрепленые законом что если клиент захотел то ему обязаны предоставить товар/услугу?
Есть конечно. По нынешнему законодательству вам не могут прекратить подачу электроэнергии и газа даже если вы за них не платите. Не могут сократить (разорвать трудовой договор по сокращению штатов) с беременной сотрудницей и т.п
Могут и газ со светом отключить, и увольнение беременных не совсем услуга Но наверняка есть какие то исключения, но не в рассматриваемом случае
Allerapx написав:Первое - объективных оснований отказа нет, то есть ячейку которую я арендовал ранее может арендовать сейчас любой.
Их и не должно быть.
Allerapx написав:Второе - если нет законных оснований, нельзя делить клиентов на тех кто нравится и тех кто не нравится. Есть условия, они выполняются - услуга предоставляется. Это как одному клиенту продавать колбасу и пускать в магазин, а другого нет
Все же это не колбаса в магазине. Спрос на сейфы достаточно большой, они вправе решать, каким клиентам они заинтересованы предоставлять этот сервис в первую очередь. Например, у них может быть что-то вроде очереди на ячейки для премиум клиентов, потому ждут окончания старых договоров с "непремиум" клиентами и не продлевают их.
Faceless написав:Спрос на сейфы достаточно большой, они вправе решать, каким клиентам они заинтересованы предоставлять этот сервис в первую очередь. Например, у них может быть что-то вроде очереди на ячейки для премиум клиентов, потому ждут окончания старых договоров с "непремиум" клиентами и не продлевают их.
Тогда должны быть оглашены условия. Это не делается втихаря. Мы живем в правовом гос-ве где граждане равны друг перед другом.
Более того меня заранее предупредили что хотели бы с новым договором открыть мне карту и оформить страховку - Я СОГЛАСИЛСЯ. Затем не пропустила система, неделю "выясняли" обещая что все оформят "вы только не волнуйтесь". За день до окончания договора звонок "банк не желает дальше сотрудничать с вами". Без объснения причин.
Вот в связи с тем, что как мне кажется причин нет, суд установит законно ли было основание банка в отказе. Я пользуюсь услугами банка, публичного лица, с офертой, а не пришел к кому-то домой делать маникюр, где могут сказать "вы подходите, а вы нет".
И в вопросе ячейки не идет речи о финансовой благонадежности клиента, так как производится предоплата.
VanKiss написав:Подскажите по условиям Ощадного депозита. Действует ли ещё условие при котором сумма положенная на Ощадный должна пробежать 2недели,после которых её можно снять без комиссии? Хочу положить,но снимать планировал дней через 5. Боюсь попасть на комиссию. Или лучше на Дох.сейф положить?
А это шо и НАЛа такое правило касается? Положить откуда? Безнал со счета/СЭП или наличку через АТМ/кассу? Снять с Ощада куда? В кассе или на карту?
Я правильно понимаю,что есть отличия,и есть снятие прямое со Ощадного СЧЕТА в кассе и снятие средств с Ощадного на имеющуюся карту? Если снимаю на прямую,то будет комиссия,если скидываю на ракетную карту,то будет без комиссии? Пополнение делаю через АТМ.