Додано: Пон 06 тра, 2019 13:25

Faceless написав: Спрос на сейфы достаточно большой, они вправе решать, каким клиентам они заинтересованы предоставлять этот сервис в первую очередь.

Например, у них может быть что-то вроде очереди на ячейки для премиум клиентов, потому ждут окончания старых договоров с "непремиум" клиентами и не продлевают их. Спрос на сейфы достаточно большой, они вправе решать, каким клиентам они заинтересованы предоставлять этот сервис в первую очередь.Например, у них может быть что-то вроде очереди на ячейки для премиум клиентов, потому ждут окончания старых договоров с "непремиум" клиентами и не продлевают их.

Тогда должны быть оглашены условия. Это не делается втихаря. Мы живем в правовом гос-ве где граждане равны друг перед другом.Более того меня заранее предупредили что хотели бы с новым договором открыть мне карту и оформить страховку - Я СОГЛАСИЛСЯ. Затем не пропустила система, неделю "выясняли" обещая что все оформят "вы только не волнуйтесь". За день до окончания договора звонок "банк не желает дальше сотрудничать с вами". Без объснения причин.Вот в связи с тем, что как мне кажется причин нет, суд установит законно ли было основание банка в отказе. Я пользуюсь услугами банка, публичного лица, с офертой, а не пришел к кому-то домой делать маникюр, где могут сказать "вы подходите, а вы нет".И в вопросе ячейки не идет речи о финансовой благонадежности клиента, так как производится предоплата.