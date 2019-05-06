VanKiss написав:Подскажите по условиям Ощадного депозита. Действует ли ещё условие при котором сумма положенная на Ощадный должна пробежать 2недели,после которых её можно снять без комиссии? Хочу положить,но снимать планировал дней через 5. Боюсь попасть на комиссию. Или лучше на Дох.сейф положить?
снять нал с ощадного так и осталось - отлежка меньше 14 дней будет 1% комиса если крутить безнал внутри банка то нет этих ограничений. судя по тому что знаете что такое сдохсейф то значит есть пакетная карта. снимать нал в кассе можно через нее но согласно ограничений пакета.
То есть,если я сегодня пополняю пакетную карту и затем закидываю на Ощадный,и через 5дней делаю обратную операцию и снимаю с карты,то комиссии не будет? Только если напрямую снимаю со счёта,то тогда комиссия?
Allerapx написав:Тогда должны быть оглашены условия. Это не делается втихаря. Мы живем в правовом гос-ве где граждане равны друг перед другом.
Вот сдает человек квартиру. Он вправе или продлевать договор аренды, или нет, или заключать его с конкретным арендатором, или нет. И не обязан объяснять причины. Чем банк с ячейкой хуже? У него к примеру есть свой пул клиентов, которые хотели бы арендовать ячейки, и на которых банк зарабатывает куда больше - вполне логично, что банк может "бронировать" ячейки для таких клиентов, отказывая "обычным". Это бизнес.
Stringer написав:Если вы каким то образом (видео, документы, свидетели) эту дискриминацию зафиксируете и сможете доказательно предоставить суду - тогда вперёд
Отказ зафиксировал. И будет подтвержден Претензий в досудебном урегулировании. А сотрудники будут вызваны в суд как 3-и лица.
имхо перспективы никакие. не вижу никаких дискриминаций. налицо факт сработки тригера финмона или сб, потому что вам не открывают новые счета, карты и существующие договора не продляют, всячески вас мягко подталкивая в выходу. Тот же немецкий прокредит пожестче в таких случаях подсрачники раздаёт
Но если охота потратить время и деньги (3200 судебный сбор + юрист) - то кто ж вам помешать может то?
Allerapx написав:Тогда должны быть оглашены условия. Это не делается втихаря. Мы живем в правовом гос-ве где граждане равны друг перед другом.
Вот сдает человек квартиру. Он вправе или продлевать договор аренды, или нет, или заключать его с конкретным арендатором, или нет. И не обязан объяснять причины. Чем банк с ячейкой хуже? У него к примеру есть свой пул клиентов, которые хотели бы арендовать ячейки, и на которых банк зарабатывает куда больше - вполне логично, что банк может "бронировать" ячейки для таких клиентов, отказывая "обычным". Это бизнес.
А что вам офпред в личке ответил, если не секрет?
Тут автор прав - он не берет кредит и его финансовой неблагонадёжностью в плане аренды ячейки банк прикрыться не сможет - государственный мониторинг не распространяется на договоры аренды, и если есть доказательства его дискриминации, то заставить банк ее устранить вполне реально
Востаннє редагувалось Stringer в Пон 06 тра, 2019 13:41, всього редагувалось 1 раз.
VanKiss написав:Подскажите по условиям Ощадного депозита. Действует ли ещё условие при котором сумма положенная на Ощадный должна пробежать 2недели,после которых её можно снять без комиссии? Хочу положить,но снимать планировал дней через 5. Боюсь попасть на комиссию. Или лучше на Дох.сейф положить?
А это шо и НАЛа такое правило касается? Положить откуда? Безнал со счета/СЭП или наличку через АТМ/кассу? Снять с Ощада куда? В кассе или на карту?
Я правильно понимаю,что есть отличия,и есть снятие прямое со Ощадного СЧЕТА в кассе и снятие средств с Ощадного на имеющуюся карту? Если снимаю на прямую,то будет комиссия,если скидываю на ракетную карту,то будет без комиссии? Пополнение делаю через АТМ.
Если вы с ощадного через МАБ перебросите сумму на пакетную карту, то снимать будете уже по тарифам карты, а там есть бесплатное снятие в пределах лимита.
VanKiss написав:Подскажите по условиям Ощадного депозита. Действует ли ещё условие при котором сумма положенная на Ощадный должна пробежать 2недели,после которых её можно снять без комиссии? Хочу положить,но снимать планировал дней через 5. Боюсь попасть на комиссию. Или лучше на Дох.сейф положить?
снять нал с ощадного так и осталось - отлежка меньше 14 дней будет 1% комиса если крутить безнал внутри банка то нет этих ограничений. судя по тому что знаете что такое сдохсейф то значит есть пакетная карта. снимать нал в кассе можно через нее но согласно ограничений пакета.
То есть,если я сегодня пополняю пакетную карту и затем закидываю на Ощадный,и через 5дней делаю обратную операцию и снимаю с карты,то комиссии не будет? Только если напрямую снимаю со счёта,то тогда комиссия?
Да, учитывайте только лимиты на бесплатное снятие с пакетной карты.
Потому что банк это публичное лицо, которое предоставляет услуги ВСЕМ гражданам, согласно Закона, НПА, правил. И не может отказывать как бабушка торгующая семочками кому ей продавать их, а кому нет.
Я не говорю что я лучший юрист в стране, если у вас есть ссылки на НПА которые дают банку такую диспозитивную норму выбора клиента на свое усмотрение - с радостью почитаю.
Ответ был "при принятии банком решения, в частности о заключении с клиентом договора, анализируется и учитывается совокупность обстоятельств и факторов о клиенте, а также другие важные финансовые составляющие.." И "оставляем за собой право не называть причины отказа"
Востаннє редагувалось Allerapx в Пон 06 тра, 2019 13:46, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:снять нал с ощадного так и осталось - отлежка меньше 14 дней будет 1% комиса если крутить безнал внутри банка то нет этих ограничений. судя по тому что знаете что такое сдохсейф то значит есть пакетная карта. снимать нал в кассе можно через нее но согласно ограничений пакета.
То есть,если я сегодня пополняю пакетную карту и затем закидываю на Ощадный,и через 5дней делаю обратную операцию и снимаю с карты,то комиссии не будет? Только если напрямую снимаю со счёта,то тогда комиссия?
Да, учитывайте только лимиты на бесплатное снятие с пакетной карты.
Спасибо за ликбез. Не знал этих нюансов. Так,что я могу спокойно закинуть на Ощадный и через 5 дней снять с него,пополнив при этом пакетную карту? И ещё подскажите в зарплатных картах какие лимиты на снятие не зарплатных средств и будет ли пополнение такой карты платным? Карта зарплатная,пакет Комфорт.