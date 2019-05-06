VanKiss написав: Спасибо за ликбез. Не знал этих нюансов. Так,что я могу спокойно закинуть на Ощадный и через 5 дней снять с него,пополнив при этом пакетную карту? И ещё подскажите в зарплатных картах какие лимиты на снятие не зарплатных средств и будет ли пополнение такой карты платным? Карта зарплатная,пакет Комфорт.
curiousobro написав:Но если охота потратить время и деньги (3200 судебный сбор + юрист) - то кто ж вам помешать может то?
Ну вот ответят в суде - иди-те (гыгы) нах, суд с этим согласится - гуд. Я юрист. Почему 3200?) Вроде было до 1к грн
Иск не имущественного х-ра 0,4 ставки, это до 800 грн.
Вам вообще не прийдется платить судебный сбор - потребители товаров и услуг освобождены от этого по закону. Если есть время и натхнення - то пробуйте. Ещё раз повторяю - могу подсказать реальные шаги, ну если реально банк вас дискриминировал, то добиться восстановления своих прав можно без судебного решения, а в процессе, так сказать