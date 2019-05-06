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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7066706770687069

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:00

не. ну тогда точно не сюда, а на юрфорум
здесь зубры всяких кешбеков :)
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:03

  VanKiss написав:
Спасибо за ликбез. Не знал этих нюансов. Так,что я могу спокойно закинуть на Ощадный и через 5 дней снять с него,пополнив при этом пакетную карту? И ещё подскажите в зарплатных картах какие лимиты на снятие не зарплатных средств и будет ли пополнение такой карты платным? Карта зарплатная,пакет Комфорт.

Можете посмотреть здесь - https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comfort-ultra-black-24.05.19.pdf. Лимиты на зарплатные карты - Примітка 3.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:11

  mephala написав:Flamingo
а как тогда целые дома отключают от газа и электричества?

Вопрос был как по закону? А по беззаконию можно много чего. Особенно в нашей стране
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:25

  Allerapx написав:
  curiousobro написав:Но если охота потратить время и деньги (3200 судебный сбор + юрист) - то кто ж вам помешать может то?


Ну вот ответят в суде - иди-те (гыгы) нах, суд с этим согласится - гуд.
Я юрист.
Почему 3200?) Вроде было до 1к грн

Иск не имущественного х-ра 0,4 ставки, это до 800 грн.

Вам вообще не прийдется платить судебный сбор - потребители товаров и услуг освобождены от этого по закону. Если есть время и натхнення - то пробуйте.
Ещё раз повторяю - могу подсказать реальные шаги, ну если реально банк вас дискриминировал, то добиться восстановления своих прав можно без судебного решения, а в процессе, так сказать ;-)
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:26

  Flamingo написав:
  mephala написав:Flamingo
а как тогда целые дома отключают от газа и электричества?

Вопрос был как по закону? А по беззаконию можно много чего. Особенно в нашей стране

Полно законных оснований отключить потребителя от электроэнергии и газа ;-)
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  #<1 ... 7066706770687069
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