VanKiss написав: Спасибо за ликбез. Не знал этих нюансов. Так,что я могу спокойно закинуть на Ощадный и через 5 дней снять с него,пополнив при этом пакетную карту? И ещё подскажите в зарплатных картах какие лимиты на снятие не зарплатных средств и будет ли пополнение такой карты платным? Карта зарплатная,пакет Комфорт.
curiousobro написав:Но если охота потратить время и деньги (3200 судебный сбор + юрист) - то кто ж вам помешать может то?
Ну вот ответят в суде - иди-те (гыгы) нах, суд с этим согласится - гуд. Я юрист. Почему 3200?) Вроде было до 1к грн
Иск не имущественного х-ра 0,4 ставки, это до 800 грн.
Вам вообще не прийдется платить судебный сбор - потребители товаров и услуг освобождены от этого по закону. Если есть время и натхнення - то пробуйте. Ещё раз повторяю - могу подсказать реальные шаги, ну если реально банк вас дискриминировал, то добиться восстановления своих прав можно без судебного решения, а в процессе, так сказать
mephala написав:а есть ли сферы деятельности закрепленые законом что если клиент захотел то ему обязаны предоставить товар/услугу?
Любой магазин. Видите товар, ценник - берёте по цене на ценнике, даже если "в базе" другая цена, и магазин не имеет права отказать. И вообще не имеет права отказать в продаже, кроме законных ограничений
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Allerapx написав:И не может отказывать как бабушка торгующая семочками кому ей продавать их, а кому нет.
А, т.е. бабушка все таки может? Похоже у нас в закон о защите прав потребителей забыли внести определения "очередь" и "дефицит". (еще "по блату" - помните такие слова ). Закон не регулирует что делать, если товара на всех не хватает. Хорошо это или плохо?:)
На ситуацию можно посмотреть и с обратной стороны. Я пришел арендовать ячейку, мне как раз сказали - завтра освобождается. Ваша ячейка. И тут вы вдруг считаете, что имеете на нее более приоритетное право чем я, только потому что пользовались ей до этого 5 лет? Это ли не дискриминация? Попользовался - дай другим Так что тут смотря как посмотреть))
Allerapx написав:Первое - объективных оснований отказа нет, то есть ячейку которую я арендовал ранее может арендовать сейчас любой. Второе - если нет законных оснований, нельзя делить клиентов на тех кто нравится и тех кто не нравится. Есть условия, они выполняются - услуга предоставляется. Это как одному клиенту продавать колбасу и пускать в магазин, а другого нет
Но сразу замечу, я не говорю про продукты типо карт с кредитным лимитом, где действительно одной правоздатности гражданина не достаточно. И проверяются другие факторы - работа, майно, социальный статус, прочее.
мне так же сказали что банк отказал. Потом сказали что новая карта уже есть и что можно забрать. У Вас что банок нету больше? может они передумают еще
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)