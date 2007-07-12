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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7066706770687069

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:00

не. ну тогда точно не сюда, а на юрфорум
здесь зубры всяких кешбеков :)
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:03

  VanKiss написав:
Спасибо за ликбез. Не знал этих нюансов. Так,что я могу спокойно закинуть на Ощадный и через 5 дней снять с него,пополнив при этом пакетную карту? И ещё подскажите в зарплатных картах какие лимиты на снятие не зарплатных средств и будет ли пополнение такой карты платным? Карта зарплатная,пакет Комфорт.

Можете посмотреть здесь - https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comfort-ultra-black-24.05.19.pdf. Лимиты на зарплатные карты - Примітка 3.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:11

  mephala написав:Flamingo
а как тогда целые дома отключают от газа и электричества?

Вопрос был как по закону? А по беззаконию можно много чего. Особенно в нашей стране
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:25

  Allerapx написав:
  curiousobro написав:Но если охота потратить время и деньги (3200 судебный сбор + юрист) - то кто ж вам помешать может то?


Ну вот ответят в суде - иди-те (гыгы) нах, суд с этим согласится - гуд.
Я юрист.
Почему 3200?) Вроде было до 1к грн

Иск не имущественного х-ра 0,4 ставки, это до 800 грн.

Вам вообще не прийдется платить судебный сбор - потребители товаров и услуг освобождены от этого по закону. Если есть время и натхнення - то пробуйте.
Ещё раз повторяю - могу подсказать реальные шаги, ну если реально банк вас дискриминировал, то добиться восстановления своих прав можно без судебного решения, а в процессе, так сказать ;-)
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:26

  Flamingo написав:
  mephala написав:Flamingo
а как тогда целые дома отключают от газа и электричества?

Вопрос был как по закону? А по беззаконию можно много чего. Особенно в нашей стране

Полно законных оснований отключить потребителя от электроэнергии и газа ;-)
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:33

  mephala написав:а есть ли сферы деятельности закрепленые законом что если клиент захотел то ему обязаны предоставить товар/услугу?

Любой магазин.
Видите товар, ценник - берёте по цене на ценнике, даже если "в базе" другая цена, и магазин не имеет права отказать.
И вообще не имеет права отказать в продаже, кроме законных ограничений
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 18:26

Re: Альфа-Банк

  Allerapx написав:И не может отказывать как бабушка торгующая семочками кому ей продавать их, а кому нет.

А, т.е. бабушка все таки может? :)
Похоже у нас в закон о защите прав потребителей забыли внести определения "очередь" и "дефицит". (еще "по блату" - помните такие слова :)).
Закон не регулирует что делать, если товара на всех не хватает. Хорошо это или плохо?:)

На ситуацию можно посмотреть и с обратной стороны. Я пришел арендовать ячейку, мне как раз сказали - завтра освобождается. Ваша ячейка. И тут вы вдруг считаете, что имеете на нее более приоритетное право чем я, только потому что пользовались ей до этого 5 лет? Это ли не дискриминация? Попользовался - дай другим :) Так что тут смотря как посмотреть))
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 18:37

  Allerapx написав:Первое - объективных оснований отказа нет, то есть ячейку которую я арендовал ранее может арендовать сейчас любой.
Второе - если нет законных оснований, нельзя делить клиентов на тех кто нравится и тех кто не нравится. Есть условия, они выполняются - услуга предоставляется. Это как одному клиенту продавать колбасу и пускать в магазин, а другого нет :)

Но сразу замечу, я не говорю про продукты типо карт с кредитным лимитом, где действительно одной правоздатности гражданина не достаточно. И проверяются другие факторы - работа, майно, социальный статус, прочее.


мне так же сказали что банк отказал. Потом сказали что новая карта уже есть и что можно забрать. У Вас что банок нету больше? может они передумают еще :)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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