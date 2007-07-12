Додано: Пон 06 тра, 2019 18:26

Allerapx написав: И не может отказывать как бабушка торгующая семочками кому ей продавать их, а кому нет. И не может отказывать как бабушка торгующая семочками кому ей продавать их, а кому нет.

А, т.е. бабушка все таки может?Похоже у нас в закон о защите прав потребителей забыли внести определения "очередь" и "дефицит". (еще "по блату" - помните такие слова).Закон не регулирует что делать, если товара на всех не хватает. Хорошо это или плохо?:)На ситуацию можно посмотреть и с обратной стороны. Я пришел арендовать ячейку, мне как раз сказали - завтра освобождается. Ваша ячейка. И тут вы вдруг считаете, что имеете на нее более приоритетное право чем я, только потому что пользовались ей до этого 5 лет? Это ли не дискриминация? Попользовался - дай другимТак что тут смотря как посмотреть))