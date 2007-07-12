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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7067706870697070>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:00

не. ну тогда точно не сюда, а на юрфорум
здесь зубры всяких кешбеков :)
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:03

  VanKiss написав:
Спасибо за ликбез. Не знал этих нюансов. Так,что я могу спокойно закинуть на Ощадный и через 5 дней снять с него,пополнив при этом пакетную карту? И ещё подскажите в зарплатных картах какие лимиты на снятие не зарплатных средств и будет ли пополнение такой карты платным? Карта зарплатная,пакет Комфорт.

Можете посмотреть здесь - https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comfort-ultra-black-24.05.19.pdf. Лимиты на зарплатные карты - Примітка 3.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:11

  mephala написав:Flamingo
а как тогда целые дома отключают от газа и электричества?

Вопрос был как по закону? А по беззаконию можно много чего. Особенно в нашей стране
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:25

  Allerapx написав:
  curiousobro написав:Но если охота потратить время и деньги (3200 судебный сбор + юрист) - то кто ж вам помешать может то?


Ну вот ответят в суде - иди-те (гыгы) нах, суд с этим согласится - гуд.
Я юрист.
Почему 3200?) Вроде было до 1к грн

Иск не имущественного х-ра 0,4 ставки, это до 800 грн.

Вам вообще не прийдется платить судебный сбор - потребители товаров и услуг освобождены от этого по закону. Если есть время и натхнення - то пробуйте.
Ещё раз повторяю - могу подсказать реальные шаги, ну если реально банк вас дискриминировал, то добиться восстановления своих прав можно без судебного решения, а в процессе, так сказать ;-)
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:26

  Flamingo написав:
  mephala написав:Flamingo
а как тогда целые дома отключают от газа и электричества?

Вопрос был как по закону? А по беззаконию можно много чего. Особенно в нашей стране

Полно законных оснований отключить потребителя от электроэнергии и газа ;-)
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:33

  mephala написав:а есть ли сферы деятельности закрепленые законом что если клиент захотел то ему обязаны предоставить товар/услугу?

Любой магазин.
Видите товар, ценник - берёте по цене на ценнике, даже если "в базе" другая цена, и магазин не имеет права отказать.
И вообще не имеет права отказать в продаже, кроме законных ограничений
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 18:26

Re: Альфа-Банк

  Allerapx написав:И не может отказывать как бабушка торгующая семочками кому ей продавать их, а кому нет.

А, т.е. бабушка все таки может? :)
Похоже у нас в закон о защите прав потребителей забыли внести определения "очередь" и "дефицит". (еще "по блату" - помните такие слова :)).
Закон не регулирует что делать, если товара на всех не хватает. Хорошо это или плохо?:)

На ситуацию можно посмотреть и с обратной стороны. Я пришел арендовать ячейку, мне как раз сказали - завтра освобождается. Ваша ячейка. И тут вы вдруг считаете, что имеете на нее более приоритетное право чем я, только потому что пользовались ей до этого 5 лет? Это ли не дискриминация? Попользовался - дай другим :) Так что тут смотря как посмотреть))
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 18:37

  Allerapx написав:Первое - объективных оснований отказа нет, то есть ячейку которую я арендовал ранее может арендовать сейчас любой.
Второе - если нет законных оснований, нельзя делить клиентов на тех кто нравится и тех кто не нравится. Есть условия, они выполняются - услуга предоставляется. Это как одному клиенту продавать колбасу и пускать в магазин, а другого нет :)

Но сразу замечу, я не говорю про продукты типо карт с кредитным лимитом, где действительно одной правоздатности гражданина не достаточно. И проверяются другие факторы - работа, майно, социальный статус, прочее.


мне так же сказали что банк отказал. Потом сказали что новая карта уже есть и что можно забрать. У Вас что банок нету больше? может они передумают еще :)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 20:31

  VanKiss написав:
  mephala написав:
  VanKiss написав:Подскажите по условиям Ощадного депозита. Действует ли ещё условие при котором сумма положенная на Ощадный должна пробежать 2недели,после которых её можно снять без комиссии? Хочу положить,но снимать планировал дней через 5. Боюсь попасть на комиссию.
Или лучше на Дох.сейф положить?

снять нал с ощадного так и осталось - отлежка меньше 14 дней будет 1% комиса
если крутить безнал внутри банка то нет этих ограничений.
судя по тому что знаете что такое сдохсейф то значит есть пакетная карта.
снимать нал в кассе можно через нее но согласно ограничений пакета.

То есть,если я сегодня пополняю пакетную карту и затем закидываю на Ощадный,и через 5дней делаю обратную операцию и снимаю с карты,то комиссии не будет? Только если напрямую снимаю со счёта,то тогда комиссия?

все верно. только не больше двух раз в месяц сможете снять с карты в кассе. ну или в банкоматах согласно лимита пакета.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 20:36

Re: Альфа-Банк

Вкладчик1234 написав:
  mephala написав:а есть ли сферы деятельности закрепленые законом что если клиент захотел то ему обязаны предоставить товар/услугу?

Любой магазин.
Видите товар, ценник - берёте по цене на ценнике, даже если "в базе" другая цена, и магазин не имеет права отказать.
И вообще не имеет права отказать в продаже, кроме законных ограничений
Может отказать, если товар закончился, туда же входит и предзаказ
Faceless
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