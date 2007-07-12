proftpd66 написав:
мне так же сказали что банк отказал. Потом сказали что новая карта уже есть и что можно забрать. У Вас что банок нету больше? может они передумают еще
та ушел в другую банку..)) просто сейф - дело тонкое.
Очень важно где находится банк, как оборудована и защищена комната с ячейками, где она расположена, какие сотрудники (как относятся к своей работе). Многие банки халтурят и оборудуют просто обычные комнаты под сейфы, повесив обычные решетки на окна без бронедверей. Другие оставляют одних клиентов в комнате с ячейками.. жах
Для меня тут все чуть сложней чем открыть просто платежную карту в другом банке)