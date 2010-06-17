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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7067706870697070

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 21:02

alik03

Бабушке можно, так как обычно ФОП не оформляют для продажи семян)) тем более ТОВку))

Про ячейку я предупредил за 2 недели и сотрудники готовы были дальше продолжать сдавать сейф мне. Можно было даже подумать оформить на жену с доверенностью на меня, но блин, я же белый человек :)
Allerapx
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 21:08

Re: Альфа-Банк

  proftpd66 написав:мне так же сказали что банк отказал. Потом сказали что новая карта уже есть и что можно забрать. У Вас что банок нету больше? может они передумают еще


та ушел в другую банку..)) просто сейф - дело тонкое.
Очень важно где находится банк, как оборудована и защищена комната с ячейками, где она расположена, какие сотрудники (как относятся к своей работе). Многие банки халтурят и оборудуют просто обычные комнаты под сейфы, повесив обычные решетки на окна без бронедверей. Другие оставляют одних клиентов в комнате с ячейками.. жах :)
Для меня тут все чуть сложней чем открыть просто платежную карту в другом банке)
Allerapx
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 07:13

Re: Не работает мобильное приложение через моб. интернет Vod

  tarask написав:Приветствую.
С сегодняшнего дня не могу зайти в мобильное приложение, если использую мобильный интернет от Vodafone. Приложение не доходит до этапа ввода логина/пароля. Такое ощущение что провайдер блокирует соединения, которые использует интернет банкинг. При этом все другие интернет сервисы работают нормально. При подключении к другим источникам интернета (Киевстар, или любая Wifi сеть) приложение работает корректно.
Надеюсь кому-то будет полезна эта информация.

Підтверджую. Така ж проблема, як мінімум з 6 травня. Неможливо увійти в додаток з Vodafone. З КС та Wifi все нормально.
Alfa_Bank
Можете прокоментувати або передати в тех. відділ?
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 07:36

  undeadserf написав:
  tarask написав:Приветствую.
С сегодняшнего дня не могу зайти в мобильное приложение, если использую мобильный интернет от Vodafone. Приложение не доходит до этапа ввода логина/пароля. Такое ощущение что провайдер блокирует соединения, которые использует интернет банкинг. При этом все другие интернет сервисы работают нормально. При подключении к другим источникам интернета (Киевстар, или любая Wifi сеть) приложение работает корректно.
Надеюсь кому-то будет полезна эта информация.

Підтверджую. Така ж проблема, як мінімум з 6 травня. Неможливо увійти в додаток з Vodafone. З КС та Wifi все нормально.
Alfa_Bank
Можете прокоментувати або передати в тех. відділ?

undeadserf, доброго ранку. На даний момент Альфа-Мобайл працює у шататному режимі. Були зафіксовані проблеми з інтернетом на стороні Vodafone. Напишіть в ПП ваші дані, а також деталі проблеми, перевірю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 08:07

Allerapx, как переселенец, болею за переселенца! Если не секрет, отказали в Киеве, да-нет?
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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  #<1 ... 7067706870697070
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