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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 тра, 2019 21:02
alik03
Бабушке можно, так как обычно ФОП не оформляют для продажи семян)) тем более ТОВку))
Про ячейку я предупредил за 2 недели и сотрудники готовы были дальше продолжать сдавать сейф мне. Можно было даже подумать оформить на жену с доверенностью на меня, но блин, я же белый человек
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Додано: Пон 06 тра, 2019 21:08
proftpd66 написав:
мне так же сказали что банк отказал. Потом сказали что новая карта уже есть и что можно забрать. У Вас что банок нету больше? может они передумают еще
та ушел в другую банку..)) просто сейф - дело тонкое.
Очень важно где находится банк, как оборудована и защищена комната с ячейками, где она расположена, какие сотрудники (как относятся к своей работе). Многие банки халтурят и оборудуют просто обычные комнаты под сейфы, повесив обычные решетки на окна без бронедверей. Другие оставляют одних клиентов в комнате с ячейками.. жах
Для меня тут все чуть сложней чем открыть просто платежную карту в другом банке)
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Додано: Вів 07 тра, 2019 07:13
tarask написав:
Приветствую.
С сегодняшнего дня не могу зайти в мобильное приложение, если использую мобильный интернет от Vodafone. Приложение не доходит до этапа ввода логина/пароля. Такое ощущение что провайдер блокирует соединения, которые использует интернет банкинг. При этом все другие интернет сервисы работают нормально. При подключении к другим источникам интернета (Киевстар, или любая Wifi сеть) приложение работает корректно.
Надеюсь кому-то будет полезна эта информация.
Підтверджую. Така ж проблема, як мінімум з 6 травня. Неможливо увійти в додаток з Vodafone. З КС та Wifi все нормально.Alfa_Bank
Можете прокоментувати або передати в тех. відділ?
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undeadserf
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Додано: Вів 07 тра, 2019 07:36
undeadserf написав: tarask написав:
Приветствую.
С сегодняшнего дня не могу зайти в мобильное приложение, если использую мобильный интернет от Vodafone. Приложение не доходит до этапа ввода логина/пароля. Такое ощущение что провайдер блокирует соединения, которые использует интернет банкинг. При этом все другие интернет сервисы работают нормально. При подключении к другим источникам интернета (Киевстар, или любая Wifi сеть) приложение работает корректно.
Надеюсь кому-то будет полезна эта информация.
Підтверджую. Така ж проблема, як мінімум з 6 травня. Неможливо увійти в додаток з Vodafone. З КС та Wifi все нормально.Alfa_Bank
Можете прокоментувати або передати в тех. відділ?
undeadserf, доброго ранку. На даний момент Альфа-Мобайл працює у шататному режимі. Були зафіксовані проблеми з інтернетом на стороні Vodafone. Напишіть в ПП ваші дані, а також деталі проблеми, перевірю.
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Додано: Вів 07 тра, 2019 08:07
Allerapx, как переселенец, болею за переселенца! Если не секрет, отказали в Киеве, да-нет?
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Додано: Вів 07 тра, 2019 10:17
mephala написав:Flamingo
а как тогда целые дома отключают от газа и электричества?
Сегодня целый город Первомайск от воды отключили на всякие пожарные.
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Ratatui
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Додано: Вів 07 тра, 2019 11:14
Ratatui написав: mephala написав:Flamingo
а как тогда целые дома отключают от газа и электричества?
Сегодня целый город Первомайск от воды отключили на всякие пожарные.
Воду отключать по закону могут
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Flamingo
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