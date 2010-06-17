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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7068706970707071

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 977
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:12

Re: Альфа-Банк

  Ratatui написав:Сегодня целый город Первомайск от воды отключили на всякие пожарные.


каналізацію надіюсь рука не піднялась? бо буде воні... :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:38

Re: Альфа-Банк

https://www.youtube.com/watch?v=k5mWT6eEx4o
Seva
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:04

Re: Альфа-Банк

Не может ли кто-то прояснить ситуацию - оформил рассрочку на сравнительно крупный платеж. Заявка принята и активирована, рассрочка видна в ИБ. Но доступный остаток в рамках лимита на карте отчего-то не изменился (я отчего-то предполагал, что он увеличится на сумму рассрочки и буду отдельно погашать карту, отдельно выплачивать рассрочку).
Теперь не совсем понятно, сколько гасить по карте к РП.
З.Ы. РП 2 числа, рассрочку активировали 6-го.
Andrew Crow
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:20

Andrew Crow он не изменится. Платежи по рассрочке будут добавляться к ежемесячным платежам по кредитке.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:23

  Andrew Crow написав:Не может ли кто-то прояснить ситуацию - оформил рассрочку на сравнительно крупный платеж. Заявка принята и активирована, рассрочка видна в ИБ. Но доступный остаток в рамках лимита на карте отчего-то не изменился (я отчего-то предполагал, что он увеличится на сумму рассрочки и буду отдельно погашать карту, отдельно выплачивать рассрочку).
Теперь не совсем понятно, сколько гасить по карте к РП.
З.Ы. РП 2 числа, рассрочку активировали 6-го.

это вам не приват. тут общий лимит. но учитывается отдельно от текущей задолженности.
mephala
 
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