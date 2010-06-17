каналізацію надіюсь рука не піднялась? бо буде воні...
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Додано: Вів 07 тра, 2019 15:12
Re: Альфа-Банк
каналізацію надіюсь рука не піднялась? бо буде воні...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 07 тра, 2019 16:38
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 07 тра, 2019 17:04
Re: Альфа-Банк
Не может ли кто-то прояснить ситуацию - оформил рассрочку на сравнительно крупный платеж. Заявка принята и активирована, рассрочка видна в ИБ. Но доступный остаток в рамках лимита на карте отчего-то не изменился (я отчего-то предполагал, что он увеличится на сумму рассрочки и буду отдельно погашать карту, отдельно выплачивать рассрочку).
Теперь не совсем понятно, сколько гасить по карте к РП.
З.Ы. РП 2 числа, рассрочку активировали 6-го.
Додано: Вів 07 тра, 2019 17:20
Andrew Crow он не изменится. Платежи по рассрочке будут добавляться к ежемесячным платежам по кредитке.
Додано: Вів 07 тра, 2019 17:23
это вам не приват. тут общий лимит. но учитывается отдельно от текущей задолженности.
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