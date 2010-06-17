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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7069707070717072

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 977
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 21:00

Re: Альфа-Банк

Не умеют девочки в регионах переводить кредитки из одного тарифа в другой без потери лимита. А самое противное, что при мне звонили к своим коллегам, просили помочь и ничего. Всем пофиг. Не хочу называть отделение, потому что останутся крайними менеджеры, а девчонки реально старались.
Уважаемый представитель, можете там своим коллегам из соответствующих отделов передать, пусть винницких операторов подучат.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 21:03

  Фантом написав:Не умеют девочки в регионах переводить кредитки из одного тарифа в другой без потери лимита. А самое противное, что при мне звонили к своим коллегам, просили помочь и ничего. Всем пофиг. Не хочу называть отделение, потому что останутся крайними менеджеры, а девчонки реально старались.
Уважаемый представитель, можете там своим коллегам из соответствующих отделов передать, пусть винницких операторов подучат.

А чому по тіліпону не замовили зміну тарифа? Чи вже немає такої можливості?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 22:10

Re: Альфа-Банк

ОфПреду
https://alfabank.ua/creditcard/new_maximum/
"Розстрочка на 24 мiс
на будь-яку покупку по карті"

что то поменялось по рассрочкам или авторы новостей в своем стиле?

https://alfabank.ua/about/press/u-zimovu-vidpustku-za-pokupki-1411
эта акция же вроде завершена? че она да сих пор в рекламном пуле крутится?
может лучше у акций прикрутить свойство "завершена" и что бы они сами автоматом исчезали из пула после завершения?
mephala
 
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