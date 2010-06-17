Не умеют девочки в регионах переводить кредитки из одного тарифа в другой без потери лимита. А самое противное, что при мне звонили к своим коллегам, просили помочь и ничего. Всем пофиг. Не хочу называть отделение, потому что останутся крайними менеджеры, а девчонки реально старались. Уважаемый представитель, можете там своим коллегам из соответствующих отделов передать, пусть винницких операторов подучат.
Фантом написав:Не умеют девочки в регионах переводить кредитки из одного тарифа в другой без потери лимита. А самое противное, что при мне звонили к своим коллегам, просили помочь и ничего. Всем пофиг. Не хочу называть отделение, потому что останутся крайними менеджеры, а девчонки реально старались. Уважаемый представитель, можете там своим коллегам из соответствующих отделов передать, пусть винницких операторов подучат.
А чому по тіліпону не замовили зміну тарифа? Чи вже немає такої можливості?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!