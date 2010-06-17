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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7069707070717072

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 977
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 21:00

Re: Альфа-Банк

Не умеют девочки в регионах переводить кредитки из одного тарифа в другой без потери лимита. А самое противное, что при мне звонили к своим коллегам, просили помочь и ничего. Всем пофиг. Не хочу называть отделение, потому что останутся крайними менеджеры, а девчонки реально старались.
Уважаемый представитель, можете там своим коллегам из соответствующих отделов передать, пусть винницких операторов подучат.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 21:03

  Фантом написав:Не умеют девочки в регионах переводить кредитки из одного тарифа в другой без потери лимита. А самое противное, что при мне звонили к своим коллегам, просили помочь и ничего. Всем пофиг. Не хочу называть отделение, потому что останутся крайними менеджеры, а девчонки реально старались.
Уважаемый представитель, можете там своим коллегам из соответствующих отделов передать, пусть винницких операторов подучат.

А чому по тіліпону не замовили зміну тарифа? Чи вже немає такої можливості?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 22:10

Re: Альфа-Банк

ОфПреду
https://alfabank.ua/creditcard/new_maximum/
"Розстрочка на 24 мiс
на будь-яку покупку по карті"

что то поменялось по рассрочкам или авторы новостей в своем стиле?

https://alfabank.ua/about/press/u-zimovu-vidpustku-za-pokupki-1411
эта акция же вроде завершена? че она да сих пор в рекламном пуле крутится?
может лучше у акций прикрутить свойство "завершена" и что бы они сами автоматом исчезали из пула после завершения?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 05:23

  Козак-характерник написав:А чому по тіліпону не замовили зміну тарифа? Чи вже немає такої можливості?

А так можно? Спасибо не знал. Сегодня попробую.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 06:10

Подскажите, плиз, какой алгоритм действий для получения бонуса за перевод? Надо открывать депо в отделении и потом перекидывать СЭПом на соответствующий счет? Сумма на карте Привата.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 06:31

  ishvara написав:Подскажите, плиз, какой алгоритм действий для получения бонуса за перевод? Надо открывать депо в отделении и потом перекидывать СЭПом на соответствующий счет? Сумма на карте Привата.

Угу, в течение 5дн, ну и лучше закидывать на 2630 одной суммой и с одного банка, хотя банк таки идет навстречу и ХИ-клиентам :)
Максимальная выплата по этой акции = 600грн, т.е. ожидается поступление в пределах 120К

https://alfabank.ua/upload/bonus-za-perekaz.pdf
4.1. Акційні умови
Для того, щоб взяти участь в Акції, будь-якій особі, яка відповідає вимогам п. 3.1. даних Правил,
необхідно у період Строку проведення Акції:
- відкрити в одному з відділень АТ «АЛЬФА-БАНК» депозит;
- рахунок для виплати відсотків та бонусів, по даному депозиту, обов’язково повинен бути картковий;
- для вкладів, розміщених в іноземній валюті, обов’язкове відкриття карткового рахунку в національній
валюті України;
- перерахувати кошти на депозит з рахунку відкритого в іншому банку (окрім рахунків АТ
«Укрсоцбанк»).
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 06:38

clientage А с Привата на 2630 СЭПы ходят?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 06:40

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Максимальная выплата по этой акции = 600грн, т.е. ожидается поступление в пределах 120К


може дурне питання - Акція лише один раз для 1 депо на 1 клієнта?
чи
2) можна Н депозитів таким чином про-акціювати
3) чи ця акція комбінується із бонусними ( https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ua ... #cta-steps)
Востаннє редагувалось greenozon в Сер 08 тра, 2019 06:46, всього редагувалось 1 раз.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 06:42

  ishvara написав:clientage А с Привата на 2630 СЭПы ходят?

Хаа, а вот это наврядли :(
Може с Некста?
Проверяйте, расскажете. Но обязательно нуна на 2630!
План Б: уходим по тропе через КоКо :wink:

  greenozon написав:2) можна Н депозитів таким чином про-акціювати

Нііі, можна тільки N депозитів таким чином про-акціювати :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 07:14

И вновь валютообмен недоступен

Перевел чутка грн. чтобы в мабе купить валюту - все операции успешны, поддержка говорит что на карте правильная сумма есть, но остаток горит 0. Говорят что в МАЬе не правильно отображаются остатки. Предлагают подождать до 12-00 :(.
Спасибо Алла :(
Flamingo
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