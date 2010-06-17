Додано: Вів 07 тра, 2019 21:00

Не умеют девочки в регионах переводить кредитки из одного тарифа в другой без потери лимита. А самое противное, что при мне звонили к своим коллегам, просили помочь и ничего. Всем пофиг. Не хочу называть отделение, потому что останутся крайними менеджеры, а девчонки реально старались.

Уважаемый представитель, можете там своим коллегам из соответствующих отделов передать, пусть винницких операторов подучат.

Кто не пьёт, тот не рискует.