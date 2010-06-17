Не умеют девочки в регионах переводить кредитки из одного тарифа в другой без потери лимита. А самое противное, что при мне звонили к своим коллегам, просили помочь и ничего. Всем пофиг. Не хочу называть отделение, потому что останутся крайними менеджеры, а девчонки реально старались. Уважаемый представитель, можете там своим коллегам из соответствующих отделов передать, пусть винницких операторов подучат.
Фантом написав:Не умеют девочки в регионах переводить кредитки из одного тарифа в другой без потери лимита. А самое противное, что при мне звонили к своим коллегам, просили помочь и ничего. Всем пофиг. Не хочу называть отделение, потому что останутся крайними менеджеры, а девчонки реально старались. Уважаемый представитель, можете там своим коллегам из соответствующих отделов передать, пусть винницких операторов подучат.
А чому по тіліпону не замовили зміну тарифа? Чи вже немає такої можливості?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
ishvara написав:Подскажите, плиз, какой алгоритм действий для получения бонуса за перевод? Надо открывать депо в отделении и потом перекидывать СЭПом на соответствующий счет? Сумма на карте Привата.
Угу, в течение 5дн, ну и лучше закидывать на 2630 одной суммой и с одного банка, хотя банк таки идет навстречу и ХИ-клиентам Максимальная выплата по этой акции = 600грн, т.е. ожидается поступление в пределах 120К
4.1. Акційні умови Для того, щоб взяти участь в Акції, будь-якій особі, яка відповідає вимогам п. 3.1. даних Правил, необхідно у період Строку проведення Акції: - відкрити в одному з відділень АТ «АЛЬФА-БАНК» депозит; - рахунок для виплати відсотків та бонусів, по даному депозиту, обов’язково повинен бути картковий; - для вкладів, розміщених в іноземній валюті, обов’язкове відкриття карткового рахунку в національній валюті України; - перерахувати кошти на депозит з рахунку відкритого в іншому банку (окрім рахунків АТ «Укрсоцбанк»).
Перевел чутка грн. чтобы в мабе купить валюту - все операции успешны, поддержка говорит что на карте правильная сумма есть, но остаток горит 0. Говорят что в МАЬе не правильно отображаются остатки. Предлагают подождать до 12-00 . Спасибо Алла