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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 07:27
Flamingo написав:
Перевел чутка грн. чтобы в мабе купить валюту - все операции успешны, поддержка говорит что на карте правильная сумма есть, но остаток горит 0. Говорят что в МАЬе не правильно отображаются остатки. Предлагают подождать до 12-00
.
Спасибо Алла
така ж ситуація 1в1. Хотів валюти прикупити і зась.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 07:28
konovalenkoivv написав:sleshiy
Пришла ЗП на карту, не смог снять. При звонке на горячую линию сказали что карта заблокирована, причина "рисковая операция". То есть снять деньги или перевести на другую карту - это рисковая операция)))) БРЕД. При этом не удалось идентифицироваться, а когда я поменял кодовое слово и прошел идентификацию, то сказали звонить через 24 часа. Вот не ур**? Снять ЗП столько проблем.
konovalenkoivv, доброе утро. Блокировка карты при подозрении на рисковую операцию позволяют избежать финансовых потерь и повышают уровень безопасности использования вашей карты. Для разблокировки карты через контакт-центр необходимо ответить на несколько вопросов. Наши процедуры идентификации - это ключевой инструмент для противодействия мошенникам, который согласован со всеми ключевыми сотрудниками банка и службой безопасности. Если не удалось пройти идентификацию, разблокировать карту в тот же день возможно обратившись в отделение с документам, что идентифицируют личность.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 07:41
Фантом написав:
Не умеют девочки в регионах переводить кредитки из одного тарифа в другой без потери лимита. А самое противное, что при мне звонили к своим коллегам, просили помочь и ничего. Всем пофиг. Не хочу называть отделение, потому что останутся крайними менеджеры, а девчонки реально старались.
Уважаемый представитель, можете там своим коллегам из соответствующих отделов передать, пусть винницких операторов подучат.
Фантом, доброе утро. Для смены тарифа необходимо заказать обычный перевыпуск карты. На лимит это никак не должно влиять. Чтоб понимать, что произошло в вашем случае, мне нужны детали. Прошу вас все же указать отделение, куда обращались. Буду разбираться.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 07:54
mephala, доброе утро. По второму пункту отправила уточнение. Отпишусь позже. По рассрочке, прошу вас уточнить, что именно там не так
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Додано: Сер 08 тра, 2019 07:57
Flamingo написав:
Перевел чутка грн. чтобы в мабе купить валюту - все операции успешны, поддержка говорит что на карте правильная сумма есть, но остаток горит 0. Говорят что в МАЬе не правильно отображаются остатки. Предлагают подождать до 12-00
.
Спасибо Алла
Flamingo, доброе утро. О ситуации мы знаем. Исправление ожидаем в ближайшее время. Принимаем все необходимые меры для оперативного решения вопроса. Приношу извинения за причиненные неудобства
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Додано: Сер 08 тра, 2019 08:00
Alfa_Bank написав:
О ситуации мы знаем. Исправление ожидаем в ближайшее время. Принимаем все необходимые меры для оперативного решения вопроса. Приношу извинения за причиненные неудобства
"Что будут стоить тысячи слов,
Когда важна будет крепость руки?"
(с) Виктор Цой
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Flamingo
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Додано: Сер 08 тра, 2019 08:18
Flamingo написав:
Перевел чутка грн. чтобы в мабе купить валюту - все операции успешны, поддержка говорит что на карте правильная сумма есть, но остаток горит 0. Говорят что в МАЬе не правильно отображаются остатки. Предлагают подождать до 12-00
.
Спасибо Алла
Это просто остаток не отображается
Однако СЭПы/пополняшки формируются вслепую
Посмотрим как теперь уйдут утренним поездом
Весёлый предпраздничный день устроила нам Аллюсик, с неё стаанется
Седня еще и короткий день небойсь, в т.ч. и в МАБе.
Небойсь токо до 16:00 типафурычит Адка, моолча
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 08 тра, 2019 08:26
Flamingo написав: Alfa_Bank написав:
О ситуации мы знаем. Исправление ожидаем в ближайшее время. Принимаем все необходимые меры для оперативного решения вопроса. Приношу извинения за причиненные неудобства
"Что будут стоить тысячи слов,
Когда важна будет крепость руки?"
(с) Виктор Цой
То не про цю банку, а ось Юля
не просто вийняток, а наче спасіння наше. Її слова досі впевнено перетворювались на діла, вірю їй і надалі.
Взагалі здається, що місцеві ітешники наче якісь запобіжники запрограмували від великої популярності серед клієнтів будь-якого продукту або послуги, тому вони одразу ламаються, коли банку стає невигідно : ))...
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Додано: Сер 08 тра, 2019 08:32
kreuz написав:
Взагалі здається
Похоже рассинхрон картпроцессинХа
А СЭПы(АБС) типа ходят
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 08 тра, 2019 08:43
Alfa_Bank написав:
mephala, доброе утро. По второму пункту отправила уточнение. Отпишусь позже. По рассрочке, прошу вас уточнить, что именно там не так
рассрочка изменяемая от 3х месяцев до 24х - значит писать что она "на 24" не верно.
верно писать "до 24".
потом рассрочка насколько я знаю идет на суммы от 1000 грн а в тексте написано на любую покупку. соответственно у меня бы возникли вопросы почему я не могу перевести на рассрочку покупку в 5 грн
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